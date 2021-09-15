«القوى العاملة»: تعيين 1754 شابا منهم 21 من ذوي الهمم بالبحيرة

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بالبحيرة 1754 شاباً من مختلف المؤهلات من بينهم 21 من ذوى الهمم والعزيمة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة، من خلال شهادات القيد المرتدة -كعب العمل- وتسجيل 5016 من راغبي العمل، وتوفير 208 فرص عمل، فضلاً عن إستخراج 2129 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة.

تسجيل 5016 من راغبي العمل وتوفير 208 وظائف

وقال سعفان، إنَّ المديرية صرفت منحاً للرعاية الاجتماعية لتلك الفئة بواقع 16 منحة مولود جديد بإجمالي 32 ألف جنيه، و14 منح زواج بمبلغ 42 ألف جنيه، ومنحتا وفاة أحد الأقارب بمبلغ 4 آلاف جنيه، و3 منح وفاة عامل بمبلغ 30 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما تمّ صرفه على الرعاية الاجتماعية 108 آلاف جنيه لـ35 عاملا ً من المسجلين بالمديرية.

وأضاف السيد الخطيب مدير المديرية، في تقريره للوزير عما تم إنجازه خلال اغسطس الماضي، أنَّ المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 571 منشأة دوري وحملات، وأسفر تحرير 25 محضراً للمنشآت المخالفة، وعقد 4 ندوات توعية عمالية، وعمل 3 زيارات خدمات عمالية.

التعامل مع 38 شكوى عمالية

أما في مجال السلامة والصحة المهنية فقامت المديرية بالتفتيش على 81 منشأة دوري وحملات، وأسفر عن تحرير 4 محاضر لمنشآت مخالفة، وإعطاء مهلة قانونية لـ42 منشأة أخرى، والتفتيش على 341 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية، ونشر الوعي الكامل للعمال من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح مدير المديرية، أنَّه في مجال علاقات العمل تلقت المديرية 38 شكوى عمالية، تمّ تسوية 7 منها ودياً، وإحالة 11 شكوى للمحكمة العمالية، و17 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة، إضافة إلى تجديد ترخيص لفلسطينيين.

وفي مجال التدريب المهني، انتهت المديرية من دورتين تدريبيتين بوحدة التدريب المتنقلة على مهنة التفصيل والحياكة، فترة صباحية ومسائية لـ20 متدربة.