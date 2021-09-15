عقوبات مشددة لشركات القطاع الخاص الممتنعة عن تطبيق الحد الأدنى للأجور

شدد مجلس الوزراء على الالتزام بتنفيذ وتطبيق قرارزيادة الحد الادنى للأجور بالقطاع الخاص الى 2400 جنيه، بداية من يناير 2022، مع مرعاة ظروف كل مؤسسة وايجاد آليات لتحسين مستوى المعيشة لكل العاملين بالقطاع الخاص، وذلك وفقا لقرار المجلس القومي للأجور باستثناء المؤسسات المتعثرة من قرار زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، بالشروط التي اتخذها المجلس.

الحكومة ستصدر لائحة بعقوبات مشدد على شركات القطاع الخاص المخالفة

كشفت مصادر حكومية مطلعة لـ« الوطن »، أن الحكومة ستصدر لائحة بعقوبات مشدد على الشركات والمؤسسات بالقطاع الخاص التي ستخالف تنفيذ القرار ، بغرامات مالية تبدأ من 200 ألف جنيه، وتصل إلى عقوبات إدارية مغلظة ضد المنشآت التي تستمر في ارتكاب المخالفات .

وأوضحت المصادر أن التوجيهات التي صدرت للمجلس القومي للأجور، شملت أيضا دراسة أوضاع المؤسسات والمنشآت المتعثرة ، لمرعاة ظروفها عند تطبيق القرار، وتسهيل مهمتها، بنفس الشروط التي أقرها المجلس القومي للأجورلعملية استثناء هذه المنشآت .

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرار الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس المجلس القومي للأجور، بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص المقرر بـ 2400 جنيه فقط لا غير، اعتبارًا من الأول من يناير 2022، محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند «ج» من المادة «1» من قانون العمل.

الحد الأدنى للعلاوات الدورية السنوية لا يقل عن 3 %

ونص القرار أيضا أن يكون الحد الادنى للعلاوة الدورية السنوية للعاملين بمنشآت القطاع الخاص، بما لا يقل عن 3 % من أجر الاشتراك التأميني للعامل بالمنشأة منذ اول يوم لتوظيفه فيها، وتطبيقه في يوليو 2022.

يُذكر أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، أصدر تقريرا في مارس الماضي، أكد أن متوسط الأجر الأسبوعي للعاملين في القطاع الخاص تراجع بنسبة 13.2% خلال عام 2020 الماضي مقارنة بعام 2019 ، بينما بلغ متوسط الأجر الأسبوعي للعاملين في القطاع الخاص 885 جنيهًا في 2020 مقابل 1019 جنيهًا في عام 2019.