محافظ مطروح يكرم لجنة المساعي الحميدة لإصلاح خصومات القبائل (صور)

كرم اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، بديوان عام محافظة مطروح، لجنة المساعي الحميدة لجهودها في اتمام الصلح وإنهاء الخصومات، وإعلاء روح العفو والتسامح بين عائلة «وكال»، من قبيلة «العجارمة»، وعائلة «خريط»، من قبيلة «القطعان» بمطروح، مع إهدائهم نسخة من كتاب الله، وشهادة تقدير لجهودهم ولجميع القائمين على الصلح، مؤكداً على فضل إصلاح ذات البين ووحدة الصف والتكاتف والمحبة بين أهالي مطروح، في أجواء يسودها الألفة والمحبه بين جميع المشاركين في الصلح بين القبيلتين.

لجنة المساعى الحميدة بصلح قبيلتين في مطروح

وتضم لجنة المساعى الحميدة رموز من عمد ومشايخ وعواقل قبائل مطروح ممن لهم تجارب وخبرات في إجراء الصلح بين العائلات والقبائل لإصلاح ذات البين، ومن بينهم العمده عمران امبيوة القناشي، والعمدة منصور عبدالعزيز المالكي، والحاج عبد الرحمن عبد الجواد العميرى، والعمدة وليد صالح عبد المالك زعلوك أبو السويطية، وعن عائلة وكال العجرمى كلا من الشيخ عطية حمد أبو بكر عبد الجليل، والشيخ مفتاح صابر محمد أبو زعير، والشيخ فرج جويدة حتيتة سعد، وعن عائلة أبو خريط الشيخ عبد الكريم ضيف مجيد القطعانى.

محافظ مطروح يؤكد على اقرار السلام بين العائلات والقبائل

وأكد محافظ مطروح على استمرار جهود لجنة المساعى الحميدة من قبائل مطروح في اجراء التصالحات بين العائلات والقبائل التى يوجد بينها خصومة واحلال السلام بينهم قائلا :"الصلح خير"، وهو دور عظيم تقوم به اللجنة للإصلاح بين الأطراف المتنازعة في أى خصومة كانت، والعيش في محبه ووئام بين الجميع من أهالى محافظة مطروح.