يبحث الكثيرون عن أسعار الفاكهة في أسواق مصر، باعتبارها من السلع التي لا غنى عن متابعتها بشكل يومي وتعتبر مصدرا مهما للعناصر الغذائية المفيدة للجسم في جميع فصول السنة، وفي هذا الصدد ترصد «الوطن»، أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الخميس 16 سبتمبر 2021، والتي تنوعت بين الموز والمانجو والبرقوق على النحو التالي:

أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم

جاءت أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم، على النحو التالي:

سعر المانجو

سجل كيلو المانجو فص نحو 50 جنيهًا، والمانجو عويس 35 جنيهًا، أما الهندي 25 جنيهًا، كما سجل الكيلو من المانجو الزبدية نحو 20 جنيهًا، وجاء سعر كيلو المانجو البلدية 18 جنيهًا.

سعر البرقوق

وبلغ سعر الكيلو جرام من البرقوق السكري اليوم، نحو 25 جنيهًا، بينما وصل سعر الكيلو جرام من البرقوق الإنجليزي إلى 22 جنيهًا.

سعر التين البرشومي

تراوح سعر الكيلو جرام من التين البرشومي اليوم، بين 13 و18 جنيهًا.

سعر العنب

وسجل سعر الكيلو جرام من العنب البناتي والأحمر اليوم، نحو 10 جنيهات، بينما سجل الكيلو جرام من عنب كرمسن نحو 17 جنيهًا، والعنب الرومي الأحمر نحو 8 جنيهات.

سعر الكمثرى

وتراوح سعر الكمثرى الخشابي بين 11 إلى 20 جنيهًا، بينما وصل سعر الكيلو من الكمثرى الثلاجة نحو 22 جنيهًا.

سعر الكيوي

وبلغ سعر الكيوي نحو 30 جنيهًا للكيلو الواحد.

سعر الكنتالوب

سجل سعر الكيلو جرام من الكنتالوب في الأسواق اليوم، نحو 6 جنيهات.

سعر الأناناس

وسجل سعر ثمرة الأناناس متوسطة الحجم «2 كيلو» نحو 35 جنيهًا للواحدة

سعر التفاح

ووصل سعر كيلو التفاح البلدي إلى 18 جنيهًا، والأمريكاني سجل نحو 35 جنيهًا.

سعر البلح الرملي

تراوح سعر الكيلو جرام من البلح الرملي اليوم، بين 12 و18 جنيهًا.

سعر الخوخ

استقر سعر الكيلو جرام من الخوخ البلدي اليوم، عند 20 جنيهًا، والمستورد 25 جنيهًا.

سعر المشمش

سجل سعر كيلو المشمش الصحراوي اليوم، في الأسواق بين 15 و20 جنيهًا.

سعر الكريز

سجل سعر كيلو الجرام من الكريز نحو 35 جنيهًا.

سعر الشمام

تراوح سعر الكيلو جرام من الشمام بين 5 و7 جنيهات.

سعر البطيخ

تراوح سعر البطيخ اليوم، بين 12 و45 جنيهًا.