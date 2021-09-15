وفاة نجل الشيخ محمد متولي الشعراوي

أعلن الشيخ أحمد تركي، أحد علماء الأزهر الشريف، وفاة أحمد الشعراوي، ابن فضيله الإمام الراحل محمد متولي الشعراوي، وذلك على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وقال «تركي»، خلال المنشور: «إنا لله وإنا إليه راجعون، أنعى أخى وصديقى الأستاذ أحمد الشعراوي ابن فضيلة الإمام الراحل محمد متولي الشعراوي، اللهم اجعله في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم».

أصغر أبناء الشيخ الشعراوي

ويعد أحمد الشعراوي، أصغر أبناء الشيخ محمد متولي الشعراوي، وكان مرافقا للشيخ خلال مرضه وفي آخر أيامه.

يذكر أن الشيخ محمد متولي الشعراوي، جمع حوله قلوب المصريين والعرب بأسلوبه الشيق، إذ يعد من أهم علماء الدين ومفسري القرآن الكريم في العصر الحديث، فضلًا عن كونه معروفا بطريقته المبسطة في الشرح، ما جعله من أكثر علماء الدين القادرين للوصول إلى شريحة كبيرة من المسلمين بالعالم باختلاف ثقافتهم، كما حرص منذ صغره على التبحر في القرآن الكريم واستكمال دراسته رغم انتمائه لأسرة مصرية بسيطة.

كما حرص الشيخ محمد متولي الشعراوي، على نقل خبرته العلمية إلى كتب ومؤلفات عديدة مثل «المنتخب في تفسير القرآن الكريم» و«نظرات في القرآن الكريم» و«على مائدة الفكر الإسلامي» و«الإسلام والفكر المعاصر» و«مئة سؤال وجواب في الفقه الإسلامي» و«الطريق إلى الله» و«الشورى والتشريع في الإسلام».