حسن شاكوش بعد أزمته مع «البحراوي»: أنا جيت الدنيا عشان تدوس عليا

نشر مؤدي المهرجانات حسن شاكوش عبر حسابه على موقع الفيديوهات والصور «انستجرام»، أغنية حزينة تعبر عن الوضع الذي يمر به حاليا، بعد قرار النقابة بسحب ترخيص الغناء الخاص به، وعلق قائلا: «أنا جيت الدنيا دي مخصوص عشان تفضل عليا تدوس».

أزمة حسن شاكوش ورضا البحراوي

وبدأت أزمة حسن شاكوش ورضا البحراوي، في أثناء إحدى الحفلات بالساحل، بسبب وجود فرقة الأخير على المسرح قبل إحياء الأول فقرته الغنائية، وبعدها تراشق الاثنان بالألفاظ عبر السوشيال ميديا.

وتدخلت نقابة الموسيقيين، وأوقفت حسن شاكوش لأجل غير مسمى، وكذلك رضا البحراوي لمدة شهرين.

بيان جمعية المؤلفين والملحنين

وأصدرت جمعية المؤلفين والملحنين، الأحد الماضي، بيانا صحفيا، كان نصة كالتالي: «تابعت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين (الساسيرو)، بدهشة وانزعاج موقف نقابة المهن الموسيقية من التزام الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية، صحيح القانون، بعدم إصدار تراخيص رقابية للحفلات العامة التي تؤدى فيها علنا، بفرقة موسيقية أو بتسجيلات سمعية، أغاني أعضائها من المصريين والأجانب، إلا بعد تقديم مستند يفيد سداد حقوق الجمعية المالية، وهي ممارسة تستند إلى صحيح القانون، حيث يحمي قانون العقوبات الصادر عام 1939، ومن بعده القانون رقم 254 لسنة 1954 بحماية حق المؤلف، ثم القانون رقم 82 لسنة 2002، حقوق المؤلفين والملحنين في تحصيل حقوق الأداء العلني».