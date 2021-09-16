تعرف على سعر ومواصفات هاتف آيفون 13 pro max.. كاميرا مطورة و4 ألوان

كشفت شركة آبل عن سعر ومواصفات آيفون 13 pro max، حيث تتشابه السلسلة الجديدة مع جهاز iPhone 12، ولكن بمزايا أكثر، منها على سبيل المثال الرقائق الأسرع والكاميرا المطورة.

ألوان هاتف 13 pro max

وبحسب ما أعلنته الشركة فإن هاتف آفون 13 pro max، يأتي بألوان الأزرق السييرا، والفضي، والذهبي، والرصاصي الداكن، مع واجهة Ceramic Shield‏، وسطح خلفي من الزجاج المركب غير اللامع، وهيكل من الستانلس ستيل.

الشاشة والسعة التخزينية لهاتف 13 pro max

وقالت الشركة، إن السعة التخزينية للهاتف الجديد 128GB‏‏256GB‏512GB‏1TB، أما الشاشة لهاتف iPhone Pro فبحجم شاشة 6.1 انش وشاشة Super Retina XDR، مع ProMotion‏ حيث شاشة OLED تغطي الواجهة بالكامل مقاس 6.1 إنش (قطرياً) ووضوح 2532 × 1170 بكثافة 460 بكسل لكل إنش.

أما هاتف iPhone 13 Pro Max فيأتي مع شاشة 6.7 انش وشاشة Super Retina XDR مع ProMotion‏، حيث شاشة OLED تغطي الواجهة بالكامل مقاس 6.7 إنش (قطرياً) ووضوح 2778 × 1284 بكثافة 458 بكس.

الوزن والبطارية لهاتف 13 pro max

يبلغ وزن iPhone 13 Pro حوالي 203 جرامات، بينما يبلغ وزن iPhone Pro Max حوالي 238 جرام.

أما عن طاقة التشغيل فى هاتف iPhone 13 Pro، فإن تشغيل الفيديو يصل لغاية 22 ساعة عبر الإنترنت، وتشغيل الصوت لغاية 75 ساعة، أما هاتف iPhone 13 Pro Max، فإن تشغيل الفيديو يصل حتى 28 ساعة تشغيل الفيديو عبر الإنترنت حتى 25 ساعة، وتشغيل الصوت حتى 95 ساعة.

والجهازان مزودان ببطارية ليثيوم أيون مدمجة قابلة لإعادة الشحن، مع شاحن لاسلكي MagSafe‏ بقدرة تصل إلى 15 واط ‏9 شحن لاسلكي مع شواحن Qi بقدرة تصل إلى 7.5 واط ‏9 الشحن من خلال كابل ‏USB متصل بجهاز كمبيوتر أو محول طاقة، مع إمكانية الشحن السريع، حتى 50% خلال 30 دقيقة تقريباً10 مع محول طاقة بقدرة 20 واط أو أعلى .

كاميرا وفيديو هاتف آيفون 13 pro max

الهاتف مزود بنمط سينمائي لتسجيل الفيديوهات مع إضافة عمق مجال بنسبة قليلة (1080p بمعدل 30 إطاراً في الثانية) كاميرا 12MP ‏فتحة عدسة ‏ƒ/2.2‏نمط بورتريه مع تأثير بوكيه المطور وميزة ضبط العمق، وإضاءة بورتريه مع ستة تأثيرات (طبيعي، أستوديو، محيطي، مسرح، مسرح أحادي، ضوء عال أحادي) بميزة 4 HDR‏ الذكية.

أسعار آيفون 13 pro max

سعر أيفون 13 برو - يبدأ من 999 دولارا أمريكيا لنسخة 128 جيجا، وبسعر 1099 دولارا لنسخة 256 جيجا، وبسعر 1299 دولارا لنسخة 512 جيجا، وبسعر 1499 دولارا لنسخة 1 تيرا بايت.

سعر أيفون 13 برو ماكس - يبدأ من 1099 دولارا أمريكيا لنسخة 128 جيجا، وبسعر 1199 دولار لنسخة 256 جيجا، وبسعر 1399 دولارا لنسخة 512 جيجا، وبسعر 1599 ولارا لنسخة 1 تيرا بايت.