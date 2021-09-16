مصر وليبيا يوقعان عقد إنشاء طريق «إجدابيا - جالو»

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عددًا من بروتوكولات التعاون بين الحكومتين المصرية والليبية.

وجرى التوقيع على عقد إنشاء طريق «إجدابيا - جالو» بطول 250 كم بين ائتلاق شركات مصرية وجهاز تنفيذ مشروع المواصلات بدولة ليبيا الشقيقة.

وتستهدف حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبر اللجنة العليا المشتركة مع مصر، والتي تقام لأول مرة منذ 2009، الاستفادة من مجهودات مصر في التنمية وإمكانية قيادة عمليات إعمار ليبيا، خاصة بعدما صرح سلامة الغويل وزير الشئون الاقتصادية الليبي، بشأن استحواذ مصر على 70% من عقود إعادة الإعمار.

ويجري رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، زيارة إلى مصر هذه الأيام، لترأس اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، بعدما سبقه إلى القاهرة وفد بلاده الوزاري، للاجتماعي بالوزراء المصريين، بشأن تحضيرات اللجنة العليا، وسط توقعات ببدء جهود الإعمار في ليبيا بعد عقد الانتخابات الرئاسية في ليبيا، المزمع عقدها 24 ديسمبر المقبل.