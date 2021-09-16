مصر وليبيا يوقعان اتفاقا استشاريا لتنفيذ محطة كهرباء «مليتة»

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عددًا من بروتوكولات التعاون بين الحكومتين المصرية والليبية.

وجرى التوقيع على محضر اتفاق أعمال استشارية لتنفيذ محطة كهرباء «مليتة»، ويوقعه ائتلاف استشاريين مصريين وشركة الكهرباء الليبية.

كانت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، قد عقدت أعمال اللجنة العليا المشتركة المصرية الليبية على مستوى الوزاري، يوم أمس الأول، برئاستها وسلامة الغويل وزير الشئون الاقتصادية الليبية، حيث يعتبر هذا الاجتماع هو الأول منذ 11 عامًا، وسط مطالب ليبية لمصر بالعمل على بذل جهود إعادة الإعمار مرة أخرى.

وسبق أنَّ أشاد وزير الاقتصاد والتجارة الليبي، بالجهود التنموية المحققة في مصر الفترة الماضية، معرباً على حرص بلاده على الاستفادة من هذه التجربة في مشروعات إعادة إعمار ليبيا، ونقل الخبرات المصرية في كل المجالات، وهو ما أكد عليه وزيري الشؤون الاقتصادية والمواصلات الليبيين، وألقيا الضوء على ما قاما به من اجتماعات مثمرة مع نظرائهم من الجانب المصري.

اجتماعات اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة، تأتي -بحسب وزارة التعاون الدولي- تتويجًا للجهود الحثيثة التي بذلتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، لتعزيز العلاقات المشتركة في كل المجالات؛ وخلال أبريل الماضي قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بزيارة لدولة ليبيا، على رأس وفد حكومي رفيع المستوى وتم خلال الزيارة توقيع 11 مذكرة تفاهم في مختلف مجالات التعاون بين البلدين.

جدير بالذكر، أنَّ أعمال اللجنة العليا المصرية الليبية مشتركة عُقدت قبل ذلك عشر دورات آخرها في ديسمبر 2009، وترتبط مصر وليبيا بمجموعة كبيرة من الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية تغطي جميع مجالات التعاون بين البلدين ويبلغ عددها نحو 60 وثيقة.