وفاة المخرج طارق الميرغني.. وتشييع جثمانه بالمنيا

رحل المخرج السينمائي طارق الميرغني، نجل شقيق الفنان ضياء الميرغني، عن عالمنا، اليوم الخميس، عن عمر ناهز 66 عامًا.

وكتبت الكاتبة خيرية شعلانة، زوجة شقيق الفنان ضياء الميرغني، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: «إنّا لله وإنّا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله تعالى المخرج السينمائي طارق الميرغني، زوج الدكتورة سامية الميرغني، وابن شقيق الكاتب الصحفي رجائي الميرغني».

وأضافت: «مع السلامة يا طارق.. سلم لي على رجائي.. نسألكم الدعاء»، متابعة: «صلاة الجنازة والدفن اليوم بمقابر العائلة بزاوية سلطان بالمنيا».

يذكر أنّ المخرج طارق الميرغني، مواليد عام 1955، حاصل على بكالوريوس المعهد العالي للسينما، قسم الإخراج عام 1982.

بدأ العمل السينمائي عام 1995 كمساعد مخرج مع المخرجين عاطف الطيب وعلي بدرخان، هذا الأخير الذي قدم معه فيلمين هما «الجوع» و«الرغبة»، ويعد عضو عامل بنقابة المهن السينمائية شعبة الإخراج.