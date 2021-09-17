وزيرا الصناعة والمالية يفتتحان معرض «صنع في بورسعيد»

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الدكتورة نيفين القباج، وزير الصناعة والتجارة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، بديوان عام محافظة بورسعيد، اليوم، استعدادا لافتتاح معرض «صنع في بورسعيد»، والذي تنظمه الغرفة التجارية ببورسعيد بالتعاون مع المحافظة.

ورحب محافظ بورسعيد بوزيري الصناعة والمالية، موجها الشكر لهما على الجهود المتواصلة لدعم قطاع الصناعة ببورسعيد، وتقديم كافة التسهيلات التي تحقق طفرة اقتصادية تتماشى مع التنمية التى تتم على أرض المحافظة في كافة المجالات.

وأوضح محافظ بورسعيد أن معرض «صنع في بورسعيد»، يعد الأول من نوعه في المحافظة، وتم تنظيمه بالتزامن مع انطلاق منتدى بورسعيد الاقتصادي، في إطار خطة المحافظة لتنمية المناطق الصناعية بمنطقتي شرق وجنوب.

النسخة الثالثة لمنتدى بورسعيد الاقتصادي

كانت المحافظة، افتتحت، أمس، فعاليات النسخة الثالثة لمنتدى بورسعيد الاقتصادي للتسويق لمشروعات شرق بورسعيد وجهة الاستثمار العالمية وقاطرة تنمية مصر.

وافتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد المنتدى مؤكد أن المحافظة دائما كانت قبلة التغيير في مصر، ففي 1956 غيرت بورسعيد الاستراتيجيات والسياسات العالمية ثم في نهاية 2015 دشن الرئيس السيسي مشروعات محور قناة السويس بعنوان «حلم بكرة»، وأعلن عن تطوير شرق بورسعيد ثم تشغيل أكبر ميناء محوري في مصر.

وأوضح المحافظ أن المحافظة جاهزة بكافة الإمكانات والموارد، معلنا عن تجهيز 20 كم شرق بورسعيد لإقامة عدد من المصانع ذات أنشطة متنوعة، توفر 80 ألف فرصة عمل، لافتا إلى أن المنطقة الصناعية شرق بورسعيد إحدى المناطق الواعدة والمؤهلة والمتكاملة لوجيستيآ وصناعيآ تخدم البحر الأبيض المتوسط وشرق إفريقيا والشرق الأوسط.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

وأوضح «الغضبان»، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمطور الصناعي يقدم كافة احتياجات المستثمر من البنية التحتية والدعم المتواصل لتذليل أي عقبات قد تواجه المستثمر بشرق بورسعيد، في إطار تحقيق أهداف المشروع وهو خلق فرص استثمارية في قطاعات صناعية وبحرية ولوجيستية بالمنطقة .