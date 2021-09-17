مدير «بحيرة المنزلة»: التطوير أدخل أنواعا جديدة من الأسماك لأول مرة

قال المهندس مجدي زاهر، المدير التنفيذي لبحيرة المنزلة، إنه بعدما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعادة بحيرة المنزلة إلى سابق عهدها، جرى توجيه الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتطوير وإزالة 35 ألف فدان عبارة عن تعديات وورد نيل، مع توسعه البحيرة من خلال عمليات التكريك.

وأضاف «زاهر» خلال حوار ببرنامج صباح الخير يا مصر، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبد الصمد، وهدير أبو زيد، أن هناك مخططا للتطوير بنحو 185 مليون متر مكعب، جرى تنفيذ 102 مليون متر مكعب منهم، بنسبة 75%، ما أدى إلى سريان الماء وأسهم في التحسن البيئي والنوعي، ودخول نوعية جديدة من الأسماك في البحيرة.

تجديد سريان المياه في البحيرة

وتابع، أنه جرى تجديد سريان المياه في البحيرة، كما جرت معالجة الصرف الصناعي الموجود، بطريقة ثلاثية، من خلال محطة معالجة بحر البقر، التي بلغت نسبة التنفيذ فيها 100%، على أن يكون الافتتاح الأربعاء القادم، مشيرًا إلى وجود عدة أنواع جديدة من الأسماك في البحيرة، دخلت عبر بواغيت البحر الأبيض المتوسط.

وأكد، أن البحيرة كانت تعتمد على سمك القراميط والبلطي فقط لا غير، لكن جرى إدخال أنواع أخرى من الأسماك مثل البوري والقاروص والدينيس منذ عام 2018.

تطوير الحزام الآمن

وأكد محمد حمص، رئيس مركز ومدينة المطرية، أن جهود الدولة تتضافر من أجل حماية بحيرة المنزلة وتذليل كل العقبات ومنع حدوث أي تعديات مرة أخرى، كما سيجرى تطوير الواجهة المائية بعد إنشاء طريق الحزام الآمن بطول 80 كم ويربط بين مدينة الأثاث بدمياط ومحور 30 يونيو.

وأضاف: «سيجرى إنشاء كورنيش ترفيهي وخدمات ترفيهية مثل المطاعم وهناك مقترحات لإنشاء أسواق بالمدينة مثل أسواق بيع الأسماك بالتجزئة».