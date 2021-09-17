وفاة شيخ قبيلة القرارشة بجنوب سيناء إثر أزمة قلبية

فقدت محافظة جنوب سيناء، مساء اليوم، الشيخ سليمان أبو مشغل، أحد مشايخ قبائل المحافظة، إثر تعرضه لأزمة قلبية، دخل على أثرها أحد مستشفيات القاهرة، وتوفي عقب دخوله المستشفى.

مواقف وطنية في حياة الشيخ سليمان أبو مشغل

والشيخ سليمان أبو مشغل، الذي توفي اليوم، هو الشيخ الحكومي لقبيلة القرارشة، ويقيم في مدينة الطور، وكانت له العديد من المواقف في حل بعض القضايا العرفية، وساعد الجهاز التنفيذي وأجهزة الأمن عقب ثورة 25 يناير في الحفاظ على أقسام الشرطة ومباني الحكومية.

وقدم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، التعازي لأسرة الشيخ سليمان، وقال إنه كان طيب القلب ومضيافا، وله دور كبير في تأمين المؤتمرات ومسابقات الهجن، وأي أحداث تتم على أرض المحافظة.

وقال في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن المحافظة فقدت أحد المشايخ العظماء الذين كان لهم دورا كبيرا في تأمين الوديان والمدقات الجبيلة، والحفاظ على أمن وسلامة جنوب سيناء.

قبائل جنوب سيناء تنعى وفاة الشيخ أبو مشغل

ونعت قبائل سيناء بالكامل الراحل، معلنة الحداد على وفاة الشيخ سليمان أبو مشغل.

وقال الشيخ سليمان عطيوي، عضو مجلس النواب، إن المحافظة فقدت رجلا شهد له الجميع بحسن الخلق والكرم، وساعد في حل الكثير من المشاكل بين القبائل، موضحا أن الحزن خيم على الجميع عقب وفاة الشيخ بصورة مفاجئة.

وفي نفس السياق، تحولت صفحات «فيس بوك» بجنوب سيناء، إلى دفتر عزاء، وقدم الآلاف من أبناء جنوب سيناء، من طابا وحتى رأس سدر، التعازي لأسرة الشيخ الراحل وقبيلة القرارشة، التي فقدت أحد مشايخها.

جدير بالذكر أن الراحل الشيخ سليمان أبو مشغل، تولى المشيخة الرسمية عام 2016 وشارك في العديد من اللقاءات والمؤتمرات الرئاسية، وحضر فعاليات عديدة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء اللقاءات التي جرت مع مشايخ وعواقل سيناء.