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وفاة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة عن عمر ناهز الـ 84 عاما

كتب:

محمد حسن عامر وحسن رمضان
12:32 ص | السبت 18 سبتمبر 2021
وفاة عبدالعزيز بوتفليقة

وفاة عبدالعزيز بوتفليقة

أعلن التلفزيون الجزائري وفاة الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقا.

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