وفاة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة عن عمر ناهز الـ 84 عاما كتب: محمد حسن عامر وحسن رمضان 12:32 ص | السبت 18 سبتمبر 2021 وفاة عبدالعزيز بوتفليقة أعلن التلفزيون الجزائري وفاة الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة. وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقا. اقرأ المزيد: حقيقة وفاة الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة عاجل| قوى جزائرية معارضة ترحب باستقالة عبدالعزيز بوتفليقة 7 قرارات للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة: «لا محل لعهدة خامسة» ظهور علني نادر للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة عبدالعزيز بوتفليقة وفاة عبدالعزيز بوتفليقة الرئيس الجزائري السابق وفاة بوتفليقة بوتفليقة