مصادر لـ«الوطن»: تجهيز مليون عامل مصري لخطة إعادة إعمار ليبيا

كشفت مصادر حكومية مسئولة أن خطة الدولة المصرية للمساهمة في إعمار ليبيا الشقيقة ستكون على عدة مراحل، حيث ستشهد المرحلة الأولى للإعمار الاستعانة بنحو مليون عامل مصري.

عودة دور مصر في الريادة للمنطقة العربية

وأشارت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن المرحلة الأولى ستكون الرئيسية للإعمار في مختلف القطاعات، لا سيما قطاع الإنشاءات والمقاولات، لافتة إلى أن العلاقات المصرية - الليبية تمر بأفضل مراحلها بفضل الجهود التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في دعم الدول الأشقاء، وعودة دور مصر في الريادة للمنطقة.

الدفع بمليون مواطن مصري لإعادة إعمار ليبيا

وأوضحت أن هناك تنسيقًا بين وزارة القوى العاملة، وبعض الوزارات الأخرى، وشركات القطاعين العام والخاص لتجهيز وتدريب أكثر من مليون عامل، ليتم الدفع بهم في سوق العمل الليبي، ضمن خطة الإعمار الشامل التي سيبدأ تنفيذها خلال الشهور القليلة المقبلة.

المعمار والإنشاءات.. أهم المجالات التي سيتم تجهيز العمالة المصرية لها

وأضافت المصادر أن أهم المجالات التي سيتم تجهيز العمالة المصرية لها ضمن خطة إعمار ليبيا، المعمار والإنشاءات، والإلكترونيات، والتدريس، وبعض الصناعات المختلفة وغيرها من الأنشطة التي تحتاجها سوق العمل الليبية، لافتة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الاجتماعات للتنسيق بشأن تنفيذ خطة إعمار ليبيا.

وكان محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قد استقبل أمس، عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الليبية والوفد المرافق، في زيارة لمصر، تضمنت تفقد العاصمة الإدارية الجديدة، وتجول في الحي الحكومي، ومبنى مجلس الوزراء الجديد، وساحة وحديقة الشعب، ومجلس النواب الجديد، وساري العلم الأطول في العالم، الذي يبلغ طوله 191 مترًا، فضلاً عن المركز الثقافي الإسلامي، الذي يسع 31 ألف مُصل ومئذنته التي يبلغ ارتفاعها 174 مترًا، فضلاً عن الصالة الرياضية التي لعبت عليها بطولة كأس العالم لكرة اليد.