عامل يصيب 3 من أبناء عمومته أثناء عبثه بفرد خرطوش بسوهاج

أصاب عامل 3 أشخاص من أبناء عمومته برش خرطوش في الوجه والأيدي نتيجة عبثه بفرد خرطوش أثناء تواجدهم بمضيفة العائلة، بدائرة مركز جرجا جنوب سوهاج، ونُقل المصابون لمستشفى جرجا العام، وتم تحويلهم إلى مستشفى سوهاج العام، ومستشفى سوهاج الجامعي، وانتقل ضباط مباحث المركز، وضُبط المتهم والسلاح المستخدم واعترف بارتكاب الواقعة عن طريق الخطأ.

العامل والمصابون أولاد عمومة

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة جرجا، يفيد بورود إشارة من مستشفى جرجا العام، بوصول كل من «يوسف. ف. ع»، 19 سنة، عامل، مصاباً برش خرطوش بالجبهة، و«أحمد. ج. ا»، 13 سنة، تلميذ، مصاباً برش خرطوش باليد اليسرى، ويقيمون بدائرة مركز جرجا إلى المستشفى، وتم تحويلهما لمستشفي سوهاج العام، و«أحمد. م. ا»، 33 سنة، عامل، مصاباً برش خرطوش واشتباه نزيف بالوجه، وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي.

وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وبسؤال المصابين أفادوا بأنه أثناء تواجدهم بمضيفة العائلة رفقة المدعو «عبد الرحمن. ا. ا»، 19 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، وحال قيامه بالعبث بسلاح خرطوش كان بحوزته خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ أحدثت إصابتهم، والجميع أبناء عمومة ويقيمون دائرة المركز.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وهو عبارة عن فرد خرطوش محلي الصنع، وحُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وكلفت المباحث بالتحري في الواقعة.