خلية رابعة الإرهابية.. اليوم استكمال محاكمة 22 من عناصر الإخوان

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم، جلسات محاكمة عناصر «خلية رابعة» في القضية التي تحمل رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وتشهد جلسة اليوم، الاستماع لمرافعة النيابة.

جرائم خلية رابعة الإرهابية

وتأتي المحاكمة على خلفية فض اعتصامي رابعة والنهضة المسلحين، واشتراك المتهمين في القضية المقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ، لإسقاط الدولة من خلال مخطط دموي نتجت عنه جرائم كثيرة منها قتل مواطن وخطف واحتجاز آخر وتعذيبه، اعتقادًا من المتهمين بأن المجني عليهما أرشدا قوات الأمن على عناصر الجماعة الإرهابية.

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استخدام أساليب العنف

ووجهت النيابة العامة، تهما لعناصر «خلية رابعة الإرهابية» وعددهم 22 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في القضية التي تحمل رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، بأن المتهمين قاموا في غضون عام 2015 وحتى يوليو 2015، بدائرة قسم 15 مايو بمحافظة القاهرة، بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون.

بحانب منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، من خلال الانضمام لمجموعات مسلحة تابعة لجماعة الإخوان بهدف تغيير نظام الحكم باستخدم السلاح.

استخدام الإرهاب لتحقيق أغراض الجماعة

وكان من ضمن المتهمين طفلان لم يتجاوز سنهما الـ18، وقت ارتكاب الجريمة، وهما المتهمان الثامن والـ14، حيث اشترك المتهمون جميعًا في الاعتداء على أفراد الشرطة ومنشآتها والمنشآت العامة والمواطنين المعارضين لتوجهاتهم، واستخدموا الإرهاب لتحقيق أغراضهم.