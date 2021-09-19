إنشاء فرع لدار الإفتاء بمطروح بـ2.2 مليون جنيه

وقع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، اليوم الأحد، بديوان عام محافظة مطروح، بروتوكول تعاون لإنشاء فرع جديد لدار الإفتاء المصرية بمطروح، وذلك بحضور الدكتورة دينا عثمان، نائب محافظ مطروح، والعميد محمد القاضي رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية، والعميد حاتم السبع السكرتير المساعد لمحافظة مطروح، وعلماء دار الإفتاء المصرية ومديري المديريات والإدارات بمحافظة مطروح.

ورحّب محافظ مطروح بمفتى الديار المصرية على أرض مطروح، موجّهًا له الشكر لافتتاح فرع جديد للدار بالمحافظة، تأكيداً على استمرار الاهتمام الدائم من القيادة السياسية الرشيدة بمكانة ومستقبل المحافظة.

وقال المحافظ إن فرع دار الإفتاء الجديد بمطروح يقع على مساحة 135م2، ومكون من طابقين بتكلفة 2,2 مليون جنيه، ويضم 6 مكاتب لأمناء الفتوى، وذلك بجوار مكتبة مصر العامة بمطروح، وتنفذه الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية، ومن المقرر الانتهاء منه خلال 3 أشهر.

المفتي: نجدد الخطاب الديني.. ونبذ العنف أهم أهدافنا

ووجه مفتي الديار المصرية الشكر لمحافظة مطروح على تعاونها ودعمها لإقامة فرع لدار الافتاء، مع ما تحمله المحافظة من مستقبل واعد، مع اهتمام القيادة السياسية بتجديد الخطاب الدينى، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء تقوم بمجموعة من الإجراءات والفعاليات للتواصل مع الشباب، من أجل نشر الافكار الصحيحة وتجديد الخطاب الديني الوسطي المستنير، ونبذ أفكار العنف والتطرف عن الدين، والحرص على الوصول إلى صحيح الدين إلى الجميع من خلال أكثر من 20 صفحة، ومنصة إلكترونية لدار الإفتاء المصرية باللغات المختلفة.

محافظ مطروح: فتح فرع لدار الإفتاء يسهم في توصيل الفتوى الصحيحة إلى الجميع

وأضاف محافظ مطروح أن افتتاح فرع لدار الإفتاء المصرية بمطروح هو تأكيد لحاجتنا إلى الخطاب الدينى الوسطي، مع مرجعية دينية تقوم على أساس علمي وفقهي وديني دون تعصّب، وذلك من خلال مؤسساتنا الدينية المعنية، وعلى رأسها مؤسسة دار الإفتاء المصرية كأهم مؤسساتنا الدينية العريقة، وطرح الحلول الفقهية والشرعية بكل ما تحمله من تراث دينى وعلمى مستنير تهدف إلى الحفاظ على قوام وكيان المجتمع وتماسكه وترابطه، خاصة مع انتشار عدد من الوسائل المؤثرة على حركة المجتمع وثقافته ووعيه كوسائل الاتصال الحديثة والحاجة إلى نبذ كل أشكال العنف أو التعصّب الدينى. ووجّه محافظ مطروح التهنئة لأهالى مطروح على افتتاح فرع لدار الإفتاء، بما يعمل على تيسير الوصول للفتوى الصحيحة مع تخفيف معاناة السفر تيسيراً عليهم.