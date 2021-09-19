تأجيل محاكمة 22 متهما في «اللجان النوعية بحلوان» لـ 17 أكتوبر

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل محاكمة 22 متهما من عناصر الجماعة الإرهابية في القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ، المعروفة إعلاميا بـ«اللجان النوعية في حلوان» لجلسة 17 أكتوبر؛ لمرافعة الدفاع.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين حسام الدين فتحي أمين وطارق صلاح درة، ومحمد شبانة عضو نيابة أمن الدولة العليا، وبحضور حمدي الشناوي أمين عام مأمورية طرة.

خطف واحتجاز وقتل بدافع الانتقام

والمتهمون في القضية هم: «عبدالله محمد، ويوسف إبراهيم، ورضا محمد، ومايسة السيد، وعبدالسلام إبراهيم، وعبدالرحمن موسى، وتامر سمير، وإسلام عنتر، وعبدالرحيم مبروك، ومصطفى أحمد، وعمرو شريف، وعمر عباس، وعبدالرحمن محمد، وساجد صلاح، وزياد مجدي، وهاني حسني، ومحمد رمضان، ومصطفى جمال، وفرج رمضان، ويوسف سامي، وعبدالرحمن إسماعيل».

كانت النيابة العامة، اتهمت 22 متهما من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية في القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ، التي جاءت أحداثها على إثر فض اعتصامي رابعة والنهضة، إذ قتل المتهمون مواطنًا وخطفوا واحتجزوا آخر وتعذيبه؛ اعتقادا منهم أنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة الإرهابية.