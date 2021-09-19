رجاء حسين لـ«الوطن»: السيسي أفضل من حكم مصر 

أعربت الفنانة رجاء حسين، عن سعادتها البالغة، عقب توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتدفيق البيانات الخاصة بحصر وتسجيل الفنانين بمختلف فئاتهم، بالتنسيق والتعاون مع النقابات الثلاثة المهن التمثيلية، والسينمائية، والموسيقية، وذلك لشمولهم ببرامج الحماية التأمنية والرعاية الاجتماعية، ضد المخاطر، مثل الشيخوخة والعجز وغيرها.

وقالت الفنانة رجاء حسين، في تصريح خاص لـ«الوطن»: إنّ «الرئيس عبد الفتاح السيسي أفضل من حكم مصر، لما فعله من مشروعات، ويفعل المستحيل حتى ينشأ الجمهورية الجديدة، ويفكر في كل كبيرة وصغيرة، ولن ننسى أبدًا موقفه في علاج الفنانين في الفترة الأخيرة».

وحرصت الفنانة رجاء حسين، على توجيه الشكر إلى رئيس الجمهورية، قائلة: «دائمًَا يفكر في مستقبل أولادنا وأحفادنا».

جاء ذلك القرار، خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، والسيد جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة «منظومة دعم وحماية الفنانين، وكذلك تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي».

واطلع الرئيس، على جهود تطوير منظومة دعم وحماية الفنانين، والمحاور الخاصة بشأن تحسين معاشات أعضاء النقابات الفنية والتشكيلية، التي تضم كل الفئات الإبداعية والفنية، وحصر موقفهم التأميني، سواء الاجتماعي أو الصحي، بالإضافة إلى مقترحات إصلاح الإطار التشريعي، لتحسين الضمان الاجتماعي، ورعاية أعضاء النقابات، فضلاً عن جهود توفير مصادر تمويل للمنظومة الجديدة، وكذا الاستفادة من التجارب الدولية المماثلة.