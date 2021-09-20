«هيئة القاهرة»: راتب عامل النظافة 3 آلاف شهريا وليس في حاجة للتسول

كشف اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، حقيقة تسول عمال النظافة، فذكر أن من يتسول بزي الهيئة ليسوا تابعين لها، إذ إن عامل النظافة موظف بالدولة وله مكافآت وعلاوات، وراتب عامل النظافة يصل شهريًا لـ3 آلاف جنيه، لكن هناك أفراد يمتهنون مهنة التسول عبر ملابس عمال النظافة.

أبلغوا عن المتسولين المرتدين زي عمال النظافة على الخط الساخن

وأضاف «الشرشابي»، خلال مداخلة هاتفية في «90 دقيقة»، مع الإعلامية بسمة وهبة، الذي يُعرض على شاشة «المحور»: «عندي عامل نظافة يعمل عامل جنايني، وبعد الظهر في فرن عيش، وبالليل مكوجي، وعايش في شقة إيجار بـ2000 جنيه»، مطالبًا المواطنين بالتواصل مع الهيئة والإبلاغ عن أي مخالفات بالاتصال على الخط الساخن 15264.

محافظ القاهرة ألقى القبض على متسول بزي عامل نظافة

وأشار رئيس مجلس إدارة هيئة النظافة بالقاهرة، إلى أن هناك تحسنًا شديدًا في منظومة النظافة، خاصة مع بدء التعاون مع الشركات الجديدة ووزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة ومحافظة القاهرة، موضحًا أنه تم التأكد من استخدام البعض لزي عامل النظافة لممارسة التسول، كما أن محافظ القاهرة ألقى القبض على متسول بملابس عمال النظافة وسلمه لقسم الشرطة.

المتسولون بملابس عمال النظافة تكشفهم هيئتهم

وتابع: «المتسولون بملابس عمال النظافة معروفون، وهيئتهم تكشفهم، حيث لا يمتلكون زيا كاملا، بينما عمال النظافة لا يقفون أبدًا للتسول، اللي عاوز يساعد عامل النظافة لا يلقي المخلفات في الشارع، عمال الهيئة ليسوا في حاجة لمد أيديهم، ولا يحتاجون سوى التقدير المعنوي من المواطنين والابتسامة في وجوههم، ومساعدتهم بعدم إلقاء أي مخلفات على الأرض».