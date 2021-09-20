في ذكرى رحيل تحية كاريوكا.. وفاء عامر تكشف كواليس تجسيد شخصيتها

تمر اليوم الذكرى الـ22 على رحيل الأسطورة الفنية تحية كاريوكا، التي أجادت الرقص والتمثيل وخاضت غمار العمل الوطني، وتعرضت لأزمات وخيانات نجحت في تجاوزها، كلها عناصر جعلت منها أيقونة لن تتكرر تستحق أن يقدم مشوارها في عمل فني، وهو ما حدث بالفعل في مسلسل بعنوان «كاريوكا» وجسدت شخصيتها الفنانة وفاء عامر.

وفاء عامر تكشف سبب تجسيد شخصية تحية كاريوكا

قالت الفنانة وفاء عامر، عن سبب تجسيدها لحياة الفنانة تحية كاريوكا من خلال مسلسل «كاريوكا»، «عجبني تاريخها الجميل اللي عملته بشقاء وتعب وحب، وده اللي شجعني إني أجسد شخصيتها»، متابعة: «إخلاصها للوطن وحبها له جعلها تفعل أي شيء من أجله، ولم تكن خائفة من أن يقبض عليها أو تعتقل».

وأشارت الفنانة وفاء عامر في حديثها لـ«الوطن»، إلى الأشخاص الذين ساعدوها في جمع المعلومات اللازمة عن شخصية الفنانة الراحلة تحية كاريوكا، قائلة: «المخرج عمر الشيخ كان له الدور الأكبر هو وفريق الإنتاج في إعداد المعلومات»، لافتة: «كل ما استطعنا الوصول إليه والتأكد منه هو تاريخها».

قصة حياتها في مسلسل «كاريوكا»

ويذكر أن مسلسل «كاريوكا»، عرض في عام 2012، وكان من إخراج عمر الشيخ، وتأليف فتحي الجندي، وتشارك في تقديمه العديد من النجوم مثل عزت أو عوف، فادية عبد الغني، تامر عبد المنعم، محمد رمضان مروة مهران.

وتناول المسلسل السيرة الذاتية لحياة الفنانة تحيه كاريوكا، ومشوراها الفني مستعرضا حياتها الشخصية والاجتماعية التي مرت بها، وأدوارها الوطنية، والجانب الذي يجهله البعض وهو حياتها الفدائية.

وانتقدت الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، ابنة شقيقة تحية كاريوكا، تناول بعض الأحداث داخل المسلسل وقالت حينها إنها بعيدة عن الحقيقة، خاصة أنها طلبت من صناع المسلسل قراءة السيناريو ولكنهم تجاهلوا طلبها، بينما لم تعترض على أداء وفاء عامر مؤكدة أنها فنانة موهوبة.