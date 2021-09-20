المطرب أحمد فهمي يحذر من شخص مزيف ينتحل اسمه (فيديو)

تحت عنوان «أرجو الاستماع جيدًا ونشر هذا الفيديو للأهمية».. ظهر الفنان والمطرب أحمد فهمي، في مقطع مصور، نشره عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، يحذر خلاله، من انتحال أحد الأشخاص شخصيته، والتواصل مع آخرين.

أحمد فهمي: لا أتعامل مع الجمهور إلا من خلال حساباتي الموثقة على السوشيال ميديا

وقال الفنان أحمد فهمي، في مقطع الفيديو: وصلني أن هناك شخص ينتحل شخصيتي، سواء على السوشيال ميديا، أو يقوم بإرسال رسائل عن طريق تليفون من رقم فرنسي، على حسب كلام الفنانة رشا رزق، بعتتلي دلوقتي، وقالت لي إن الشخص ده تواصل معها، وقالها إنه بيجهز لفيلم سينمائي.

ووجّه الفنان أحمد فهمي، رسالة لأصدقاءه وجمهوره ومتابعيه عبر حسابه بـ«إنستجرام» قائلًا: بوجه رسالة لكل الناس، بعد إذنكم أنا لا أتواصل مع أي شخص من الفانز إلا من خلال حساباتي الموثقة رسميًا على السوشيال ميديا بموقعي انستجرام وتويتر، غير ذلك لا أتواصل مع أي شخص من خلال التليفون.

أحمد فهمي لجمهوره: تحروا الدقة من الأشخاص المزيفين

وتابع أحمد فهمي: ولو في عمل فني، هناك جهات مختصة تتعامل مع اختيار الكاست وفريق العمل سواء مخرج أو منتج أو غيره، أنا لا أتواصل مع حد، وأرجو من الجميع، لو حد كلمك من رقم وقالك إنه شخصية عامة سواء فنان أو ممثل أومطرب، أرجوا تحري الدقة، وأنا لو بعمل حاجة أكيد هنشر على حسابي على الأقل، يعني الفلورز عندي هيكونوا عارفين، أرجو من الجميع يعملورا ريبورت لأي شخص سواء على السوشيال ميديا أوالواتساب يحاول التواصل معاهم باسمي أو باسم شخصية عامة من الفنانين عمومًا.