خطوات حفر بئر جوفية بغرض الزراعة والصناعة

حفر الآبار ركيزة أساسية لعملية التوسع في الرقعة الزراعية وتعزيز الاستثمار الزراعي في مصر، لكن عملية حفر الآبار تتطلب الحصول على ترخيص حكومي، حيث وضعت وزارة الموارد المائية والري، عددا من الشروط، للحصول على ترخيص حفر بئر جوفية، بغرض ري أراض بور أو مزروعة داخل زمام الوادي والدلتا، أو في الظهير الصحراوي والأراضي الجديدة.

المستندات المطلوبة لحفر بئر

ووفقا لوزارة الموارد المائية والري فالمستندات المطلوبة هي تقديم طلب للمدير العام للإدارة العامة للمياه الجوفية بالمحافظة، كذلك تقديم عدد 3 خرائط مساحية بمقياس رسم 1: 50000 أو 1:100000 وعدد 3 خرائط أحواض بمقياس رسم 1:2500 يوضح عليها مساحة الأرض المطلوب ريها أو المشروع، وكذلك موقع الآبار المقترحة أو الموجودة، وأقرب الآبار والمعالم الممجاورة وخريطة معتمدة من مهندس نقابي مبين عليها بياناته ومستوفاة الدمغات المقررة عليها.

المستندات المطلوبة لحفر بئر بغرض الزراعة

وأضافت وزارة الموارد المائية والري أنه يجب تقديم صورة من الدراسات والتحاليل والتصميمات الخاصة بالتربة والمياه والبئر، مع مستند ملكية الأرض المستفيدة أو كشف معتمد من الإدارة الزراعية بالملكية أو قرار تخصيص بالإضافة للعقود المسجلة بين الأفراد، مع إقرار تراضي من باقي المنتفعين بالبئر أو الآبار المطلوب الترخيص بها أو بحفرها معتمداً ومختوماً من الإدارة الزراعية المختصة.

المستندات المطلوبة لحفر بئر بغرض صناعي

أما المستندات المطلوبة لترخيص بئر مياه جوفية لأغراض الصناعة، فهي تقديم طلب موجه إلى مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية بالمحافظة، وعدد 3 خرائط مساحية بمقياس رسم 1:50000 أو 1:100000 وعدد 3 خرائط أحواض بمقياس رسم 1:2500 موضحاً عليها مساحة الأرض المطلوب ريها أو المشروع، وموقع الآبار المقترحة أو الموجودة، وأقرب الآبار والمعالم الموجودة على الطبيعة من البئر أو الآبار المقترحة، مع موافقة وزارتي الصحة والبيئة.