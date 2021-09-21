خطة تدريب العاملين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة

يواصل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، جهوده الكبيرة المبذولة لتأهيل وتدريب العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والمرشحين لـ الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، كما أن الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، خضعوا لسلسة اختبارات تحريرية وشفوية، أشرف عليها جهاز التنظيم والإدارة، وهذه الاختبارات منها ما هو اجتماعي ومنها ماهو نفسي، ومنها ما هو سلوكي وسمات عامة.

الانتهاء من تدريب 56.58 ألف موظف مرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية

وأعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس جهاز التنظيم والإدارة، أنه في إطار التمهيد لانتقال الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة، فقد بلغ إجمالي عدد من تم تدريبهم حتى الآن 56.58 ألف موظف.

و«الوطن» تستعرض في الإنفوجراف التالي أهم المعلومات عن خطة تدريب العاملين المرشحين:

- 56 ألفا و587 موظفا بالجهاز الإداري للدولة تم تدريبهم حتى الآن تمهيدا للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

- تدريب 27 ألفا و296 موظفا من المستهدف في حزمة برامج أساسيات.

- تدريب 23 ألفا و832 موظفا من المستهدف في حزمة برامج الجدارات

-تدريب 4239 موظفا بنسبة 8% في حزمة البرامج التخصصية.

- 1200 موظف تم تدريبهم في حزمة برامج التطبيقات.

- 1048 موظفا انتهى الجهاز من تدريبهم في برنامج التخطيط الاستراتيجي، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

970 موظفا تم تدريبهم على البرامج المالية بالتعاون مع وزارة المالية

- 970 موظفا تم تدريبهم على البرامج المالية بالتعاون مع وزارة المالية.

- تدريب 739 موظفا من العاملين بالمكاتب الفنية، ضمن برنامج التدريب.

- تدريب 628 موظفا من العاملين بإدارات العلاقات العامة والمراسم بالتعاون مع معهد الدراسات الدبلوماسية.

- تدريب 298 موظفا من العاملين بالسكرتارية التنفيذية.

- تدريب 297 موظفا من العاملين بإدارات التعاقدات.

- تدريب 175 موظفا من العاملين بإدارات ومكاتب خدمة المواطنين بالتعاون مع منظومة الشكاوى الحكومية.

-تدريب 84 موظفا من العاملين بإدارات الاتصال السياسي.

- 119 جهة حكومية المنتقل منها الموظفون للعاصمة الإدارية، وهي نفسها المنتقلة الى العاصمة الإدارية الجديدة، سواء كانت هذه الجهات سيتم انتقالها بشكل كليّ، أو تمثيل جزئيّ، أو من خلال تمثيل قيادات فقط.