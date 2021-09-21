زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر يضرب قبالة «جزر الكوريل» الروسية

ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر قبالة سواحل «جزر الكوريل» الروسية، وقالت هيئة «المسح الجيولوجي» الأمريكية، إنه تم تسجيل الزلزال على الساعة 11:25 مساء بتوقيت موسكو «10:25 مساءا بتوقيت القاهرة»، وكان مركزه على عمق 25 كيلومترا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي 13 يوليو الماضي، ضرب زلزال بقوة 5.9 درجات على مقياس ريختر «جزر الكوريل» الروسية، وقال مركز «رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي» في ذلك الوقت، إن الزلزال وقع على عمق 12 كيلومترا.

من جانبها، أشارت هيئة «المسح الجيولوجي» الأمريكية، في ذلك الوقت، إلى أن الزلزل وقع عند التقاء خط عرض 46.190 درجة شمالا وخط طول 151.587 درجة شرقا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.