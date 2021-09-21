مروة نصر تحيي حفل اختيار ملكة جمال مصر 2021 وتشعل الأجواء بـ«حب قديم»

أحيت المطربة مروة نصر احتفالية مسابقة اختيار ملكة جمال مصر لعام 2021 التي أقيمت داخل أحد فنادق القاهرة، بحضور عدد من نجوم الفن والمشاهير.

حضرت مروة بصحبة زوجها المنتج محمد علام مرتدية سواريه خطف أنظار ضيوف المهرجان وأسر وأصدقاء المتسابقات ممن تفاعلوا مع أغنيتي «أهم يوم» و«حب قديم».

وكانت مروة نصر أطلقت مؤخرا أغنية من ألبومها المقبل بعنوان «الفرحة» كلمات أحمد شتا، لحن حسن علي، توزيع فادي بدر، وإنتاج محمد علام، كيوب ميوزك ميكس وماستر خالد رؤوف، ومن المقرر الكشف عن المزيد من أغاني ألبومها الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة.

يذكر أن مروة نصر قامت بغناء وتصوير تتر برنامج «اطبخ مع المشاهير» الذي يقدمه السيناريست تامر حبيب ويستضيف من خلاله عددا من نجوم الفن والمشاهير.

الأغنية بعنوان «اطبخ مع النجوم» كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان سامر أبو طالب، توزيع زووم.

مروة نصر تتصدر التريند بـ«إنت حلالي»

تصدرت مروة نصر بعد طرحها لأغنية «أنت حلالي» التريند حيث احتلت المركز الأول على «تويتر» مصر، وذلك بعد ساعة من طرحها على مواقع التواصل الاجتماعي، احتفالا بالفلانتين.

«أنت حلالي»، ضمن أغاني ألبوم مروة «حلوة السهرة»، وهي من كلمات طاهر كمال وألحان أحمد محي، وتوزيع زوووم، ومن إنتاج محمد علام كيوب ميوزيك، وهندسه صوتية خالد رؤوف.

وجاءت فكرة الكليب عن طريق الرسم بالرمال للرسام أيمن عبداللطيف، ومونتاج محمد رمضان وصبري إسماعيل ومن إخراج إسلام عبداللطيف.