هيئة الاستعلامات تهدي محافظة مطروح 2020 نسخة من الدستور

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مدير فرع هيئة الاستعلامات بالمحافظة، الذي أهدى المحافظة 2020 نسخة من الدستور المصرى باللغة العربية و500 نسخة باللغة الفرنسية ومثلها باللغة الانجليزية، وعدد 800 نسخة من كتاب «مصر»، من إصدارات الهيئة العامة للاستعلامات، ووجه محافظ مطروح خلال اللقاء الشكر لضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات على الإهداء مشيدا بدور الهيئة التوعوي والثقافي لنشر ثقافة الاهتمام بنصوص الدستور بين المواطنين.

نشر الوعي من خلال الهيئة العامة للاستعلامات

وقال محافظ مطروح، في بيان صحفي، اليوم، إن الهيئة العامة للاستعلامات تقوم من خلال مراكز الإعلام بدور رئيسي وحيوي في المجتمع بنشر الوعي السياسي والقانوني، للتعرف على واجبات وحقوق المواطنين، مع أهمية إلمام المواطن بالأسس التي تنظم شئون الحياة والمجتمع، لنشر مبادئ احترام وسيادة القانون.

توزيع نسخ الدستور على المكتبات العامة بمطروح وسيوة

وأصدر محافظ مطروح توجيهاته إلى الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بالمحافظة بتوزيع النسخ المهداة من الهيئة العامة للإستعلامات والخاصة بالدستور المصري على مكتبة مصر العامة فرع مدينة مرسى مطروح، وفرع واحة سيوة ومكتبة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام محافظة مطروح، مع إهداء نسخة من الإصدار باللغة العربية لكل من مديري المديريات ورؤساء المصالح والهيئات العامة والإدارات بنطاق المحافظة، ولفت إلى أن مراكز الإعلام تقوم بدور هام في توعية المواطنين بالقضايا العامة التي تهتم بها الدولة وتفيد المجتمع من خلال تنظيم الندوات وورش العمل، على مدار العام في قاعات المركز وعبر شبكات الإنترنت أون لاين.