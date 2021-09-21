مجلس النواب الليبي: إجراء الانتخابات في موعدها

قال عبدالله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، إن المجلس سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ونال هذا القرار تأييد 89 من أعضاء مجلس النواب الليبي، مشيرًا إلى أن المجلس شكل لجنتين، الأولى تتولى التحقيق مع الحكومة في عدد من الملفات، والثانية لدراسة قانون انتخابات البرلمان المقبل، ويجرى إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها، بحسب قناة «الغد» الإخبارية.

مجلس النواب الليبي: لا تغيير في قانون انتخابات الرئاسة

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، أنه لا تغيير في قانون انتخابات الرئاسة، وتجرى الانتخابات الليبية وفقا لقانون رقم 10 لسنة 2014، وهناك بعض الملاحظات من قبل النواب الليبيين على القانون، ويجرى علاجها من قبل اللجنة، على أن تقدم تقريرها لمجلس النواب في غضون أسبوع، موضحًا أن هذه الملاحظات لن يكون بها أي إشكاليات تمنع إجراء الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر المقبل.

وأعلن «بليحق» انطلاق أعمال جلسة مغلقة للمجلس اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عقيلة صالح، موضحًا حضور النائب الأول لرئيس المجلس، فوزي النويري، والنائب الثاني أحميد حومة، إضافة إلى 113 نائبًا، بحسب قناة «روسيا اليوم».

مجلس النواب الليبي يقرر تشكيل لجنتين برلمانيتين

وقرر مجلس النواب الليبي في جلسة أمس الإثنين، تشكيل لجنتين برلمانيتين، الأولى تعني بالتحقيق مع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، والثانية لدراسة قانون انتخابات مجلس النواب المقبل، بحسب صحيفة «الوسط» الليبية.

وفي جلسة الاستجواب، دافع عبد الحميد الدبيبة عن أداء حكومة الوحدة الوطنية قائلا إنها تعمل في ظل صعوبات كثيرة، منها عدة اعتماد مشروع الميزانية العامة، كما تحدث عن جهود بذلتها في قطاعات مثل الصحة والكهرباء.

وتطرق عبد الحميد الدبيبة إلى ملفات مهمة أخرى منها توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا، معللا عدم تسمية وزير دفاع بعد إلى صعوبة التوصل إلى توافق بين الجميع في هذا الشأن، كما تطرق إلى قطاع النفط وجهود تطويره، وطرح خطة لتنفيذ عددًا من المشروعات التنموية في ليبيا.