12 معلومة عن «مريم علي» أول مصرية مسلمة تخوض انتخابات بلدية روما

تخوض شابة إيطالية مسلمة من أصل مصري، وتدعى مريم سامي محمد علي سالم، الشهيرة بـ«مريم علي» انتخابات مجلس بلدية العاصمة الإيطالية روما وسط توقعات بأن تحصد أول مقعد لمسلمة في الانتخابات البلدية الإيطالية.

يوتيوبر محجبة وطالبة جامعية تدرس القانون

الوطن ترصد لكم بعض المعلومات عن مريم علي بحسب موقع قناة «العربية» كما يلي:

1- طالبة جامعية تدرس القانون وفي الفرقة الثالثة الجامعية وتبلغ من العمر 20 عاما.

2- محجبة، ويوتيوبر مشهورة في إيطاليا ولها قناة في موقع يوتيوب باسمها.

3- والدها سامي سالم، حاصل على شهادتي ليسانس الحقوق والدراسات الإسلامية من جامعة القاهرة.

4- يعمل والدها إمام مسجد في روما.

5- يعتبر والدها من الأئمة المعتدلين لدرجة أنه ألقى خطبة الجمعة بأحد الكنائس ذات مرة.

6- تعادي هي وأخواتها ووالدها المتطرفين وخرجت في مسيرات للتنديد بإرهاب داعش.

7- لها 3 شقيقات «تسنيم وصفا وأمينة» ولها شقيقين آخرين أيضا، وتعتبر شقيقتها تسنيم من المشاهير عبر تطبيق «تيك توك» و«فلولانسر» مشهورة على موقع «انستجرام»وينتمي والدها لقرية «البصراط» بمحافظة الدقهلية.

والد مريم أسس مسجدين في إيطاليا، ويصلي بالناس في أحدهما

8- هاجر والدها لإيطاليا عام 1994 وأسس مسجدا صغيرا بعد 10 أعوام، وأنشأ مسجد آخر سماه «الفتح» يترأسه ويؤم الصلاة فيه حاليا بحي «ماجلينا» في العاصمة الايطالية روما.

9- تشارك في مسيرات لدعم الشعب الفلسطيني ولوقف العدوان على الأراضي الفلسطينية.

10- أدت فريضة الحج قبل فرض الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

11- تخوض الانتخابات ضمن قائمة الديموقراطيين بحسب جريدة «روما اليوم».

12- تؤكد «مريم علي» دائمًا أنها لا تخوض الانتخابات ممثلة عن المسلمين أو مرشحة لهم، وأعلنت عبر حسابها على موقع «انستجرام» انها تخوض الانتخابات من أجل خدمة البلد التي ولدت فيها وتحمل جنسيتها ومن أجل مساعدة الناس.