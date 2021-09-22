استثناء 6 لاعبين في الأهلي من عقوبة الخطيب

كشفت مصادر مطلعة داخل النادي الأهلي، عن أنّ العقوبة التي وقعها محمود الخطيب، رئيس النادي، على لاعبي الفريق الأول، عقب الهزيمة أمام فريق طلائع الجيش بركلات الترجيح بنتيجة 3/2، وخسارة لقب السوبر المحلي، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الثلاثاء على ستاد برج العرب بالإسكندرية، لن تطبق على اللاعبين الجُدد الذين جرى التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقرر محمود الخطيب رئيس النادي، المشرف على قطاع كرة القدم، خصم 300 ألف جنيه من كل لاعب بالفريق الأول، ومثلها من مدير الكرة وكل عضو بالجهاز الفني، وبنسب من باقي أعضاء الجهاز الإداري والطبي وفقا لرواتبهم، انطلاقا من ثوابت النادي، وفي ظل الدعم الكبير الذي يوفر لمنظومة الفريق الأول لكرة القدم لتحقيق طموحات الأحمر وجماهيره.

لمزيد من تفاصيل الخبر اضغط هنا