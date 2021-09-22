وفاة الملحن الكويتي محمد الرويشد

توفى اليوم الملحن الكويتي محمد الرويشد، شقيق المطرب الكبير عبدالله الرويشد، بعد معاناة مع المرض استمرت 6 سنوات، إثر إصابته بالفشل الكلوي، ونعته شركة روتانا للصوتيات والمرئيات منذ قليل.

روتانا تنعي محمد الرويشد

وقالت شركة روتانا، في بيان لها: «بقلوب مطمئنة بقضاء الله وقدره، تتقدم شركة روتانا للصوتيات والمرئيات بخالص التعازي والمواساة للفنان عبدالله الرويشد وأسرته الكريمة بوفاة شقيقه الأكبر الملحن محمد الرويشد المغفور له بإذن الله».

الرويشد عانى الفشل الكلوي 6 أعوام

واختتمت شركة روتانا نعيها للملحن محمد الرويشد بقولها: «نسأل المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

وقد عاني الملحن الكويتي محمد الرويشد، شقيق الفنان عبدالله الرويشد، من بعض الأمراض في السنوات الأخيرة من حياته نتيجة الفشل الكلوي، الذي أصيب به منذ نحو 6 أعوام.