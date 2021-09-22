هبوط أرضي في شارع «15 مايو» شرق شبرا بسبب تفريغ هوائي

فوجئ أهالي حي شرق شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، بحدوث هبوط أرضي في شارع «15 مايو»، مساء اليوم الخميس، تبين أنه بسبب تفريغ هوائي في التربة، ولم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات.

وعلى الفور، انتقلت أجهزة حي شرق شبرا الخيمة وكافة الأجهزة المعنية إلى محل الواقعة، وتم التعامل مع المشكلة بشكل عاجل، وتمكنت من السيطرة على الوضع، فى إطار تعليمات محافظ القليوبية، اللواء عبد الحميد الهجان، برفع درجة الاستعدادات القصوى والتأهب لجميع الأجهزة الخدمية وغرف العمليات والأزمات والكوارث لمواجهة أية طوارئ.

تفاصيل حادث الهبوط الارضي بشرق شبرا الخيمة

تلقت غرفه العمليات بحي شرق شبرا الخيممة بحدوث هبوط ارضى في شارع 15 مايو، أمام قسم ثاني شبرا الخيمة، وعلى الفورن انتقل اللواء خالد فوزي، رئيس الحي، إلى محل الواقعة، بمرافقة شرطة المرافق، وجرى استدعاء الأجهزة المعاونو، من مياه وصرف صحي وغاز، لاستكشاف أسباب الهبوط ومعالجة أثاره.

المعاينة تكشف وجود تفريغ هوائي تسبب في الواقعة

وبالمعاينه اتضح أن الهبوط ناتج عن تفريغ هوائى أسفل التربة، وتمت معالجة آثار الهبوط، عن طريق تحديد أبعاد التفريغ الهوائي، وعمل سياج أمني، وردم مكان الهبوط بالتربة الرملية لسد جميع الفراغات، والحفاظ على مرافق الغاز، ثم تغطيتها بطبقة من الخرسانة الجاهزة، وتم إعادة الوضع إلى ما كان عليه، وعودة الحركة المرورية في الشارع إلى طبيعتها.

وأكد اللواء خالد فوزي، رئيس حي شرق شبرا الخيمة، أنه فور تلقي البلاغ، تم الدفع بكل المعدات اللازمة لحل المشكلة، ومنع أي تكدسات مرورية، لحين الانتهاء من الاصلاح وإعادة الشيء إلى أصله.