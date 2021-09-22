مدير وحدة ضمور العضلات بعين شمس: تحسن حالة أول طفل بعد 6 أشهر من الحقن

قالت الدكتورة ناجية فهمي، مدير وحدة أمراض ضمور العضلات بطب عين شمس، إن الأجهزة الخاصة بعلاج مرضى ضمور العضلات مثل الأجهزة الخاصة بالتغذية وجهاز Cough Assist T70 المساعد للأطفال للتنفس، بدأت الدولة توفيرها حاليا، مشيرة إلى أنها تتواجد في مصر ببعض المستشفيات: «إحنا بدأنا نوفرها في المستشفيات اللي بيتم فيها الحقن لأطفال ضمور العضلات».

فهمي: إجراء تجارب سريرية إكلينيكية على المرضى لفترة لا تقل عن 5 سنوات

وأضافت «فهمي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، اليوم الأربعاء، أنه بالنسبة للعلاج الجيني فقد أجريت تجارب سريرية إكلينيكية عليه لفترة لا تقل عن 5 سنوات، وتوفي خلال تلك الفترة من التجارب السريرية حالتان نتيجة التهابات صدرية ليس لها علاقة بالعلاج الجيني من الأساس.

فهمي: أول طفل جرى حقنه في مصر ظهر تحسن بحالته بعد 6 أشهر

وأوضحت أن أول طفل جرى حقنه في مصر، كان في شهر مارس 2021، وبعد 6 أشهر لاحظ الأطباء وأهله تحسنا كبيرا في حالته، ووصل مجموع نقاطه في التعامل لـ49 نقطه بعدما كان يصل قبل حقنه لـ21 نقطة فقط: «لاحظناه بالتقييم الوظيفي، والأهل والعلاج الطبيعي لاحظوه، ومكناش متوقعين يكون فيه تحسن إلا بعد 6 أشهر».