اختفاء أم لـ 5 أبناء بالدقهلية في ظروف غامضة

اختفت ربة منزل في الدقهلية منذ 4 أيام، بعد خروجها من منزلها الكائن بمدينة السنبلاوين لشراء كتب لأطفالها من مكتبة قريبة، وتغيبت من وقتها دون أن تتلقى أسرتها أي اتصال يدل على مكانها، وكثفت مباحث الدقهلية جهودها لكشف غموض اختفائها عبر تتبع كاميرات المراقبة في المنطقة في محاولة للوصول إليها.

الأهالي يبحثون عن الأم المختفية

وخرج أهالي منطقة «الحوال»، بمدينة السنبلاوين يبحثون عنها في كل مكان ولم يتركوا مكانا يمكن أن تصل إليه إلا وبحثوا فيه، دون جدوى.

أقوال الزوج في محضر الشرطة

وحرر زوجها المدعو «حياة ص.ج»، 30 سنة، محضرا بمركز شرطة السنبلاوين باختفاء زوجته من منطقة «الحوال» التابعة لدائرة المركز، مشيرا إلى أنها استقلت «توك توك»، واختفت بعدها.

وأكد الزوج، في المحضر، أن زوجته خرجت من المنزل لشراء كتب مدرسية خارجية لأطفالها، من مكتبة لبيع الكتب، حيث أن لديها 5 أطفال، لافتا إلى أنها استقلت توك توك وتوجهت إلى المكتبة، ولم تظهر من وقتها: «حاولنا الاتصال بها إلا أن التليفون المحمول ظل مغلقا طوال الوقت، وبسؤال صاحب المكتبة أكد أن الزوجة المختفية لم تصل إلى المكتبة ولم تشتر أي كتب منه».

تكثيف أمني لكشف غموض اختفاء الزوجة

وكثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، جهودها لكشف لغز اختفاء ربة المنزل، والتي مر على غيابها 4 أيام بعدما اختفت منذ مساء الإثنين الماضي، ووجه مدير الأمن إلى تشكيل فريق بحث بإشراف مدير المباحث لكشف غموض اختفاء الزوجة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.