قناة عبرية: إسرائيل أنفقت عشرات الملايين للقبض على الأسرى الفلسطينيين

كشفت قناة إسرائيلية عن المبالغ التي أنفقتها إسرائيل على عملية البحث عن الأسرى الفلسطينيين الستة، والذين فروا من سجن جلبوع قبل نحو أسبوعين، وأعيد ضبطهم، مشيرة إلى أن عملية القبض عليهم تكلفت مبالغ ضخمة وصلت إلى عشرات الملايين من الشيكلات.

6 ملايين شيكل أنفقتها الشرطة للقبض على الأسرى الفلسطينيين

وأكدت قناة «كان» العبرية أن الشرطة الإسرائيلية أنفقت 6 ملايين شيكل على مدار أسبوعين في جهود مطاردة الأسرى الستة الذين فروا من سجن جلبوع، لافتة إلى أن هذه النفقات خاصة بالشرطة الإسرائيلية دون باقي الأجهزة، حسبما نقلت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

وأشارت إلى أن هذه البيانات جاءت من تقرير ستقدمه الشرطة الإسرائيلية إلى وزارة المالية في الحكومة الإسرائيلية.

إلا أن القناة أشارت أيضا إلى أن المبلغ الإجمالي الذي تم انفاقه على عملية المطاردة مع مصلحة السجون وجهاز الشاباك يقدر بعشرات الملايين من الشواكل.

ولفتت إلى أن الشرطة أنفقت 5.5 مليون شيكل، على القوات أثناء البحث، و300 ألف شيكل لتشغيل المروحيات، و200 ألف شيكل للطعام وغيرها.

هكذا جرت عملية القبض على الأسرى الفلسطينيين

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتقال الأسرى الفلسطينيين الهاربين، بعد إلقاء القبض على آخر سجينين فرّا من سجن جلبوع في وقت سابق من هذا الشهر، وهما مناضل نفيعات وإيهم كممجي، في جنين من خلال تحديد المنازل التي يمكن أن يكونا فيها وتعقبها «الشاباك»، لتنتهي عملية المطاردة التي استمرت قرابة أسبوعين للأسرى الستة.

وجرت عملية اعتقال الأسرى الفلسطينيين الهاربين من خلال وحدة مشكلة من جيش الاحتلال الإسرائيلي والاستخبارات «شين بيت» والقوات الخاصة للشرطة، بناء على معلومات استخبارية من «الشاباك».

وأثارت عملية هروب الأسرى الفلسطينيين الستة وإعادة إلقاء القبض عليهم، ردود فعل واسعة، حيث رحبت الفصائل الفلسطينية بهروبهم في البداية، وبعد إلقاء القبض عليهم أكدت أن ذلك سيزيدهم، هم وغيرهم من الفلسطينيين الأسرى القابعين في السجون الإسرائيلية، عن المطالبة بالحرية.