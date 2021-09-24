بيلاروس: مصر شريك أساسي لنا في إفريقيا ونتطلع لتعزيز التعاون معها

أكد نائب وزير خارجية بيلاروس، ميكالاي باريسيفيتش، تقدير بلاده الكبير للعلاقات مع مصر، وتطلعها لتعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات، وذلك خلال حديثه لوكالة أنباء الشرق الأوسط، قبيل مغادرته القاهرة اليوم الجمعة.

وذكر نائب الوزير أن مصر تعد واحدة من الشركاء الأساسيين لها في أفريقيا والشرق الأوسط، قائلاً: «إننا نتمتع بأعلى مستوى من العلاقات بفضل المؤازرة بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي وألكسندر لوكاشينكو».

تقييم التعاون الثنائي بين البلدين

وكان نائب الوزير البيلاروسي قد أجرى خلال زيارته لمصر، مشاورات سياسية مع السفير بدر عبد العاطي، مساعد وزير الخارجية، تناولت تقييم مجمل التعاون الثنائي وأجندة القضايا الثنائية المتنوعة والتطورات الأخيرة في المنطقة.

وأكد أهمية عقد هذه المشاورات للمرة السادسة، لأنها تثري الحوار وتدعم التفاهم المشترك وتعطي دفعة أكبر للتعاون الذي يشهد تقدما كبيرا في السنوات الأخيرة، موضحا أن المشاورات بحثت سبل دعم التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والثقافة والتعليم والسياحة والتعاون المشترك في المنظمات الدولية.

وأوضح أنه أجرى مباحثات خلال زيارته للقاهرة مع المسئولين في وزارة التجارة، تطرقت إلى أولويات التعاون الثنائي وسبل تعزيز مناخ الاستثمار في كلا البلدين، وكذلك مباحثات مع رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية ومع رئيس الجانب المصري لمجلس الأعمال المصري - البيلاروسي وعدد من رجال الأعمال المصريين الذين يهتمون بالتعاون مع بيلاروس، فضلا عن مباحثاته مع الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية خليل إبراهيم الذوادي.

30 عاما على تأسيس العلاقات بين مصر وبيلاروسيا

وقال: «إن مصر وبيلاروس سيحتفلان العام المقبل بذكرى مرور 30 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما»، موضحا «أننا نخطط إقامة عدد من الأنشطة العام المقبل، من بينها عقد اللجنة العليا للتعاون الثنائي والحوار السياسي برئاسة وزيري الخارجية، وكذلك عقد اجتماع لجنة التجارة المصرية - البيلاروسية المشتركة برئاسة وزيري التجارة من البلدين».

كما أنه من المخطط تنظيم عدة فعاليات ثقافية مثل «يوم بيلاروس»، تحت رعاية المجلس الأعلى للثقافة، وكذلك معرض للمنتجات البيلاروسية وفعاليات رياضية بين الفرق المصرية والبيلاروسية برئاسة وزيري التجارة.

تأشيرات السفر بين مصر وبيلاروسيا

وعن التأشيرات، أوضح أن مصر تبنت قرارا هاما الشهر الماضي، يقضي بمنح تأشيرات للبيلاروسيين فور وصولهم للمطارات المصرية، والذي من شأنه الإسهام في زيادة أعداد السائحين البيلاروسيين للبلاد، بينما اتخذ الرئيس لوكاشينكو قرارا بإعطاء المصريين الذين لديهم تأشيرة تشنجن حق دخول البلاد من خلال المطارات، وذلك لمدة لا تزيد على 30 يوما.

وأشار إلى أن التبادل التجاري بين مصر وبيلاروس بلغ 42.5 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، بينما وصلت التجارة الثنائية إلى 79.6 مليون دولار عام 2020.

زيادة تجارة السلع الغذائية بين البلدين

وأضاف، أن علي المصليحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بحث خلال زيارته لمينسك الشهر الماضي، سبل زيادة تجارة السلع الغذائية بين الجانبين ودعم التعاون في مجال التجارة الإلكترونية في السلع الاستراتيجية.

ولفت نائب وزير خارجية بيلاروس إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تبادل زيارات رفيعة المستوى، حيث زار الرئيس عبدالفتاح السيسي، مينسك، بينما زار الرئيس لوكاشينكو مصر مرتين، معربا عن أمله أن يقوم الرئيس السيسي بزيارة أخرى لمينسك العام المقبل.