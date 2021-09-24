مهرجان للحيوانات الأليفة والزواحف النادرة والمفترسة بشاطئ بورسعيد «فيديو»

شهد شاطئ بورسعيد أكبر تجمع للحيوانات الأليفة والمفترسة والزواحف النادرة، ظهر اليوم، في إطار الفاعليات التي تهدف لتنشيط السياحة، وقدم المشاركون عروضا فنية للحيوانات الأليفة بجانب هدايا للحيوانات وأطعمة جافة، بشاطئ «ستايل سكوير»، بمنطقة «قشلاق السواحل»، بنطاق حي المناخ.

عروض تدريبية

وقال على جبر، الخبير السياحي ومنظم الفعالية، إن مهرجان الحيوانات الأليفة تضمن عروضاً تدريبية لأحد أكبر الشركات الرائدة في مجال تدريب الكلاب بالشرق الأوسط، تحت إشراف الجمعية المصرية للحفاظ على سلالات الكلاب، كما شاركت حديقة الحيوان بعدد من الحيوانات الأليفة، وسط مشاركة أقوى الكلاب، الحاصلة بطولات داخل مصر والعالم.

فى مهرجان الحيوانات الأليفة..زواحف مفترسة

وأوضح في تصريح لـ«الوطن»، أن الفاعلية ضمت أنواعا مميزة من القطط، وعدداً من الزواحف المفترسة والنادرة، والتي يمكن للمواطنين الإستمتاع بمشاهدتها والتعرف عليها والتقاط الصور التذكارية معها، لافتا إلى منع نزول الحيوانات للشاطئ، ويُسمح للمصطافين بنزول المياه طبقاً للتعليمات التي تحددها إدارة الشاطئ، علي أن يتمكن الزوار من التصوير مع جميع الزواحف والطيور داخل المهرجان.

عيادة بيطرية للكشف على الحيوانات الأليفة

وأشار إلى تخصيص عيادة بيطرية لتوقيع الكشف البيطري على الحيوانات الأليفة قبل الدخول للتأكد من خلوها من الحشرات وعدم وجود خطورة على المشاركين، فضلا عن منع دخول أي كلب من أنواع «روت وايلر، بيتبول، كانجال، كوكيجن»، دون كمامة.

ولفت إلى أن الفعالية تهدف إلي دعم مجهودات الإدارة التنفيذية بالمحافظة للإرتقاء بالخدمات السياحية، في إطار التطور الكبير الذي يشهده شاطئ بورسعيد، والذي جعله أحد أفضل الشواطئ الجاذبة للسياحة الداخلية.

وأضاف محمود عبد المنعم، أحد المشاركين، أن الهدف من المهرجان هو الخروج عن المألوف فيما يخص تربية الحيوانات الأليفة بوجود حيوانات وطيور وزواحف نادرة وملفتة للانتباه، مشيرا إلى أن المهرجان يشارك فيه محبي تربية الحيوانات الأليفة والمصطافين والزئرين وعدد من الدول العربية حيث حرص الجميع على التقاط الصور مع الحيوانات الأليفة.