حصول 19 وحدة صحية في بني سويف على وسام الجودة لخدمات تنظيم الأسرة

هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، العاملين بقطاع تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بمناسبة حصول 19 وحدة صحية على شعار الجودة «الوسام»، في تقديم خدمات تنظيم الاسرة، في ضوء تقييم جودة الخدمات المقدمة بتلك الوحدات، بناء على مجموعة من المؤشرات والمعايير التي وضعتها الوزارة من خلال مشروع تكامل خدمات تنظيم الأسرة، والصحة الإنجابية المنفذ بالتعاون بين قطاع السكان وتنظيم الأسرة وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

والتقى محافظ بني سويف، اليوم، الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، حيث تم مناقشة واستعراض جهود المديرية في هذا القطاع الحيوي الذي توليه الدولة اهتماما كبيرا، مشيرًا إلى حصول 19 وحدة صحية على الوسام الذهبي بواقع 5 وحدات بمركز ببا، و4 وحدات بإدارة صحة بني سويف، و4 بإدارة ناصر، و2 بإدارة الفشن، و2 بإدراة سمسطا، و2 بإهناسيا.

وكيل صحة بني سويف: المحافظ يولي إهتماما كبيرا بقطاع الصحة

وأعرب وكيل وزارة الصحة عن تقديره للمحافظ، لدعمه المستمر للقطاع الصحي بالمحافظة، والذي يأتى تتويجا للجهود المشتركة والمتكاملة بين وزارة الصحة والمحافظة بأجهزتها المعنية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، ما أثمر عن حصول هذا العدد الكبير من الوحدات الصحية على وسام الجودة، بناء على مجموعة من المؤشرات والمعايير التى وضعتها الوزارة، والتي تضمنت معايير خاصة استمرارية تقديم الخدمة و توفير مخزون كاف من وسائل تنظيم الأسرة وتوفير المعلومات الصحية أثناء تقديم المشوره من قبل الأطباء والممرضات وتقديم خدمات تنظيم الأسرة ذات الجودة الآمنة وزيادة أعداد المنتفعات من خدمات تنظيم الأسرة.

وفي سياق متصل، كشف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة في بني سويف، اليوم الجمعة، عن تنفيذ إدارة القوافل الطبية بالمديرية قافلة طبية بقرية حاجر بني سليمان مركز بني سويف على مدار يومين، مكونة من 10 عيادات في 9 تخصصات، فحصت قرابة 1621 مواطن، مع توفير العلاج المجاني لهم، وضمن اجراءات وقائية مشددة.

القافلة استهدفت 9 تخصصات في 10 عيادات

وضمت القافلة تخصصات: «الباطنة، الأطفال، العظام، الأسنان، الرمد، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة»، حيث تم الكشف على 1621 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان، وإجراء 53 تحليل بمعمل الدم، و58 تحيل بمعمل طفيليات، 17 حالات الأشعة، واستصدار 4 قرارات علاج على نفقة دولة، وتحويل عدد 11 حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج.

ندوات تثقيفية صحية لـ100 مواطن

وتضمنت فعاليات القافلة عقد ندوات تثقيف صحي لعدد 100 مواطنا، عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية وأورام الصدر، وتنظيم الأسرة، والنظافة الشخصية ونظافة المنزل، والتغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 100مواطنا.