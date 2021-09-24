الصناعات الهندسية: نسبة المكون المحلي في الأجهزة المنزلية قفزت إلى 76%

قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن المصانع المصرية المنتجة للأجهزة المنزلية، نجحت في الوصول بنسبة المكون المحلي إلى نحو 76% في بعض منتجاتها، في إطار خطة الصناعة المحلية لتعميق المنتج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

المعايير الأوروبية

وأكد «المهندس»، في تصريح لـ«الوطن»، أن إعلان القيادة السياسية يهدف لتقليل الواردات، ووضع معايير ومواصفات صارمة لا تقل عن المعايير الأوروبية على الواردات القادمة إلى مصر، «يعني بالتوازي تعميق الصناعة المحلية»، مشيرا إلى أن نسبة الـ76% تم الوصول إليها في بعض المنتجات وليس جميعها، حيث تنخفض تلك النسبة في منتجات هندسية أخرى إلى 60%، معتبرا أن تلك النسبة ليست قليلة، مقارنة بما كانت عليه الحال قبل سنوات، حينما كان المكون المحلي لا يتعدى أكثر من 45% في أحسن الأحوال.

المصانع الصغيرة

وأشار المهندس، إلى أن الغرفة عقدت على مدار السنوات الماضية عدة اجتماعات مع كافة مصنعي الأجهزة المنزلية بهدف إعداد قائمة بالواردات، والمكونات التي تحتاجها المصانع المحلية، حيث تم البحث مع المصانع الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع، إمكانية تصنيع تلك المكونات محليا، وتم بالفعل إنتاج عدد كبير من تلك البنود، ما أسهم في توفير الكثير من العملة الصعبة، والوقت والجهد على المصانع المحلية المنتجة للأجهزة.

مكافحة مراكز الصيانة الوهمية

من ناحية أخرى كشف المهندس، أن الغرفة تواصلت مع مباحث التموين بغرض التنسيق لإشراكها في حملة مكافحة مراكز الصيانة الوهمية والعشوائية، وأكد رئيس الغرفة أنه تم خلال الفترة الماضية عقد اجتماعات مع جهاز حماية المستهلك ومصلحة الرقابة الصناعية، تم خلالها بحث خطة القضاء على تلك المراكز، نظرا لما سببته في الإضرار بالصناعة والمستهلك المصري.

وقال إن مباحث التموين أبدت استعدادها في المشاركة ضمن الجهات الداعمة لرصد وإغلاق مراكز الصيانة الوهمية، لافتا إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد تحركات مكثفة من جانب الغرفة لتنفيذ تلك الخطة.