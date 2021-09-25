أحمد شاكر عبداللطيف لـ «الوطن»: «اسم مؤقت» عمل مختلف

تعاقد الفنان أحمد شاكر عبداللطيف، على بطولة فيلم جديد تحت عنوان «اسم مؤقت»، الذي من المقرر بدء تصويره الفترة المقبلة، ليطرح قريبا في جميع السينمات المصرية والعربية، يشارك في بطولته الفنان محمود حميدة.

أحمد شاكر عبداللطيف: متحمس للفيلم

وقال الفنان أحمد شاكر عبداللطيف في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه متحمس لبدء تصوير الفيلم، وشعر بالسعادة البالغة عندما قرأ السيناريو، لأن الشخصية جديدة ومختلفة، ولكنه تحفظ عن ذكر تفاصيل دوره احتراما لاتفاقه مع الجهة المنتجة.

أحمد شاكر عبداللطيف: بيتر ميمي صاحب بصمات واضحة على الدراما

وعن مشاركته في مسلسل «الاختيار»، العام الماضي، قال «شاكر»، إنه محظوظ بالعمل مع المخرج بيتر ميمي فهو صاحب بصمات جيدة وواضحة، موضحا أنه أول من رشحه للشخصية.

وأضاف أن المسلسل الاختيار يعد ملحمة وطنية كبيرة، لأنه يسلط الضوء على التضحيات العظيمة التي قدمها شهداء مصر، من رجال الشرطة، والجيش، وأكد أنه لم يتردد لحظة في قبول العمل لعدم وجود أفضل من مسلسل الاختيار، ليعود به إلى الشاشة بعد غياب طويل.

وأشار الفنان أحمد شاكر عبداللطيف إلى أنه كان لا يريد المشاركة في أعمال تهين شكل الشخصية المصرية، ولكن بعد تواجد شخصية وطنية تصحح خريطة الدراما وتقدم أعمالاً عظيمة وتستعيد هوية الوطن، تحمَّس للعودة مرة أخرى.

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد شاكر عبداللطيف، هو مسلسل «الاختيار2» في رمضان الماضي، الذي جسد فيه دور الضابط الخائن محمد عويس، حيث ارتبط اسمه بمحركات البحث لفترة بسبب إتقانه للشخصية، التي تفاعل معاها الجمهور، وحازت على إعجاب النقاد.