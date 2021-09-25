عقوبة المتسولين في السعودية: السجن 6 أشهر وغرامة 50 ألف ريال

قررت الجهات العليا المختصة في المملكة العربية السعودية، إسناد القبض على المتسولين إلى وزارة الداخلية، بعد أن تضمن التنظيم الجديد لمكافحة التسول بأن يعاقب كل من امتهن التسول بالسجن 6 أشهر أو غرامة 50 ألف ريال.

وينص التنظيم الجديد لمكافحة التسول على أن يعاقب كل من امتهن التسول أو حرض غيره عليه، أو اتفق معه أو ساعده -بأي صورة كانت- على امتهان التسول، بالسجن مدة لا تزيد على 6 أشهر، أو بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال، أما الجماعات المنظمة فتكون عقوبتها السجن سنة وغرامة لا تزيد عن 100 ألف ريال، وذلك حسبما ذكرت صحيفة «المدينة» السعودية.

عقوبة التسول في السعودية: الإبعاد لغير السعوديين

وتضمنت العقوبات الخاصة بالتسول والمتسولين في المملكة العربية السعودية أن يُبعد عن المملكة كل من عوقب من غير السعوديين -عدا زوجة السعودي، أو زوج السعودية - ويمنع المبعد من العودة إلى المملكة، باستثناء أداء الحج أو العمرة.

وأُجاز القانون مضاعفة العقوبة في حالة العودة، بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى المقررة لها، كما تصادر -بحكم قضائي- جميع الأموال النقدية والعينية التي حصل عليها المتسول من تسوله، أو التي من شأنها أن تستعمل فيه، فإن تعذر ضبط أي من تلك الأموال، حكمت المحكمة المختصة بغرامة تعادل قيمتها، مع مراعاة حقوق حسني النية.

وأكد القانون أنه إذا شكل التسول -مهما كانت صوره وأشكاله -جريمة بموجب أنظمة آخرى؛ فتطبق العقوبة الأشد، على أن تتولى النيابة العامة التحقيق في المخالفات، وإقامة الدعوى أمام الجهة المختصة.

وقد عرّف التنظيم الجديد ممتهن التسول بأنه كل من قُبض عليه للمرة الثانية أو أكثر يمارس التسول، لافتًا إلى أن المتسول هو من يستجدي للحصول على مال غيره دون مقابل أو بمقابل غير مقصود بذاته نقدا أو عينا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في الأماكن العامة أو المحال الخاصة أو في وسائل التقنية والتواصل الحديثة، أو بأي وسيلة كانت.