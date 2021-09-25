4 برامج تخصصية جديدة باللغة الإنجليزية في زراعة بنها بمشتهر

تعد كلية زراعة مشتهر بجامعة بنها من أقدم كليات الزراعة في مصر، تأسست عام 1911م ولها سجل حافل من المساهمات الزراعية المتطورة، وتضم الكلية 13 قسما علميا هي «الاقتصاد الزراعي، المحاصيل، البساتين، الإنتاج الحيواني، الوراثة، الكيمياء الزراعية، الأراضي والمياه، النبات الزراعي، وقاية النبات، الصناعات الغذائية والألبان، الهندسة الزراعية وأمراض النبات»، بالإضافة إلى 7 شعب تخصصية.

تحتوي كلية زراعة بنها بمشتهرعلى مزرعة كبيرة مخصصة لتدريب الطلاب عمليا على ممارسة الزراعة، مساحتها 143 فدانا إلى جانب مزرعة الإنتاج الحيواني والداجني وصوب الأبحاث للأقسام العلمية وحدائق بساتين فاكهة ومزارع محاصيل حقلية ومحاصيل خضر.

«الوطن»، تستعرض أحدث برامج كلية زراعة بنها بمشتهر جامعة بنها للدراسة باللغة الإنجليزية والتي توفرها الكلية بمقر فرع جامعة بنها بالعبور في إطار خدماتها للقراء على مدار الساعة.

4 برامج دراسية بالإنجليزية في زراعة بنها

حددت كلية زراعة بنها بمشتهر 4 برامج دراسية للدراسة باللغة الإنجليزية بفرع جامعة بنها بالعبور، يتم قبول الطلاب فيها طبقا للمقابلة الشخصية التي تجري للطلاب المتقدمين: وهي:

- التقنية والتكنولوجيا الحيوية الزراعية

- استصلاح واستزراع الأراضي القاحلة «الصحراوية»

- أمن وسلامة الغذاء

- إدارة الأعمال الزراعية

تفاصيل برنامج التقنية والتكنولوجيا الحيوية الزراعية بزراعة بنها

يمنح برنامج الدراسة التقنية والتكنولوجيا الحيوية الزراعية بكلية زراعة بنها بمشتهر، درجة البكالوريوس ويزود البرنامج الطلاب بكل من المعرفة النظرية والتدريب العملي عالي الجودة في البيولوجيا الخلوية والجزئية الحديثة والهندسة الوراثية والكيمياء والميكروبولوجيا بما يسمح لهم في بدء وظائف ناجحة ويؤهلهم للدراسات العليا درجتي الماجيستير والدكتوراة.

برنامج استصلاح واستزراع الأراضي القاحلة بزراعة بنها

يهدف برنامج استصلاح واستزراع الأراضي القاحلة «الصحراوية»، بزراعة بنها بمشتهر إلى إعداد خريجين مؤهلين لإستصلاح الأراضي القاحلة وخاصة الصحاري والتي تنتشر في كثير من مناطق العالم لتحويلها إلى أراضي زراعية منتجة وتتضمن الدراسة كثير من الإتجاهات الحديثة مثل تكنولوجيا النانو في مجالات تغذية ووقاية النبات وعمليات الري ذات الكفاءة وتربية الحيوانات والنبات والهندسة الوراثية.

برنامج إدارة الأعمال الزراعية بزراعة بنها بمشتهر

يمنج برنامج إدارة الأعمال الزراعية بزراعة بنها بمشتهر درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال الزراعية ويستهدف الطلاب الذين يرغبون في التعمق في فهم القضايا التجارية والاقتصادية ذات الأهمية الحقيقية لسلامة الإنسان والبيئة مثل الغذاء والموارد الطبيعية واقتصاديات الدول النامية والتجارة الدولية والإدارة المستدامة للأعمال.

برنامج سلامة الغذاء بزراعة بنها بمشتهر

يمنح برنامج سلامة الغذاء بزراعة ببنها بمشتهر للخريجين درجة البكالوريوس في سلامة الغذاء وتم تصميم البرنامج لتخريج أخصائيين ذوي الكفاءات اللازمة لتطبيق المبادئ العلمية في سلامة الأغذية من أجل تعزيز الأمن الغذائي والإنتاج الغذائي المستدام لتلبية احتياجات المستهلكين والبيئة وإعداد مهنيين لقطاع الأغذية بما في ذلك الصناعات الغذائية وتكنولوجية الأغذية وشركات الأغذية وسلطات الرقابة على الأغذية.