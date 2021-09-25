«آيفون» يقدم 5 مزايا جديدة لهواة التصوير: نمط دافئ وبارد

قال موقع the sun البريطاني إن أبل أضافت ميزة جديدة ذكية تعمل على تنشيط صورك على الفور، حيث يقدم iPhone 13 الجديد أنماط التصوير الفوتوغرافي - إعدادات خاصة للكاميرا «بنمط الفلتر» تجعل صورك تبدو أفضل.

وأضاف الموقع أنك تستطيع اختيار النمط الذي تريده قبل التقاط صورة، ما يمنح صورك مظهرًا جديدًا ومختلفًا.

وأشار إلى أن الميزة متاحة فقط على iPhone 13 في الوقت الحالي، وهناك خمسة أنماط تصوير في المعيار.

- خيار iPhone الافتراضي الذي يجب أن يعمل بشكل أفضل في معظم المواقف.

-هناك «التباين الغني» الذي يعد «بظلال أغمق وألوان أكثر ثراءً وتباينًا قويًا» للحصول على مظهر مثير.

- أسلوب Vibrant، الذي يقدم «ألوانًا مشرقة وحيوية بشكل رائع» لما تصفه شركة Apple بأنه «مظهر لامع وطبيعي».

-النمط الدافئ، الذي يضيف نغمات ذهبية لصورة أكثر دفئًا.

- النمط البارد - Cool Style - بدرجات تحتية زرقاء لإحساس أكثر برودة.

كيف تختار Photographic Styles على iPhone 13

والتشغيل الميزة الجديدة فإنه عند فتح الكاميرا لأول مرة على جهاز iPhone 13 الخاص بك، سيُطلب منك اختيار نمط فوتوغرافي، ربما يكون من المفيد التمسك بالمعيار في البداية، حتى تتعرف على النمط المعتاد للصور.

ومع ذلك، لاحظ أنه لا يمكنك تغيير الأنماط بعد التقاط صورة، إذا كنت ترغب في تجربة نمط مختلف، فأنت بحاجة إلى تغيير إعداداتك قبل أخذ لقطة.

هناك طريقتان للقيام بذلك

1. افتح أولاً تطبيق الكاميرا واختر صورة.

2. ثم اسحب لأعلى من كلمة Photo

3. اضغط على الأيقونة التي تشبه عدة مربعات.

4. من هناك يمكنك التمرير إلى اليسار أو اليمين لاختيار نمط

أما الطريقة الثانية فهي يمكنك الانتقال إلى الإعدادات> الكاميرا> أنماط التصوير لتغيير الوضع الذي اخترته.

بمجرد تحديد نمط فوتوغرافي ، ستراه يظهر في أعلى يمين تطبيق الكاميرا.