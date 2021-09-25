«الإيكونومست» ترشح مصر للمستثمرين: ثاني أقل الدول في مخاطر الأمن

أصدرت وحدة الاستخبارات والتحقيقات في مجلة الإيكونومست البريطانية تقريراً جديداً يشير إلى أن مصر من أقل الدول في المخاطر الأمنية.

ووضع تقرير الإيكنومست تصنيفا لـ 18 دولة في المنطقة من حيث المخاطر الأمنية، ومنحها درجات من صفر وهي أقل مخاطر إلى 4 درجات وأكثر دول في المخاطر الأمنية.

وحصلت مصر على رقم 2 بجانب المغرب والكويت والجزائر وهي دول أقل في المخاطر الأمنية بالمنطقة.

وشملت القائمة الدول الأكثر خطوة والتي حصلت على الترقيم 3 وهي البحرين وعمان والإمارات والسعودية والأردن وتونس.

فيما كان اليمن الأكثر مخاطرة أمنيا ومعه كل من إسرائيل وإيران والعراق وليبيا وسوريا ولبنان.

أهداف التقرير

وقال التقرير إن الورقة تدرس بلدان المنطقة التي يمكن أن تكون معرضة لزعزعة الاستقرار بسبب المنافسات الخارجية الناتجة عن الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، كما أنه يحدد أي يمكن للبلدان الاستفادة اقتصاديًا من العلاقات المتنامية مع الصين والدول الأخرى.

وقالت مجلة الإيكونومست: «تهدف الورقة إلى مساعدة المستثمرين في المنطقة لفهم مدى تأثير المخاطر الجيوسياسية والتوترات الدولية على المنقطة مع خروج الولايات المتحدة».

ورجحت المجلة أنه لن يكون هناك احتمال لانسحاب سريع للقوات الأمريكية من الشرق الأوسط خصوصا بعد الانتقادات التي وجهت للرئيس الأمريكي، جو بايدن، لانسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان.

وأرجعت المجلة الى تضاؤل فرص الانسحاب الأمريكي الى وجود بقايا تنظيم داعش في العراق وسوريا وهو ما يعني أن هناك بعض الوجود الأمريكي، وإن كان محدودًا، وسيبقى هناك على المدى المتوسط.

بالإضافة إلى ذلك، ستواصل الولايات المتحدة الحفاظ على تحالفاتها الأمنية في المنطقة لكن ستواصل تجنب الانجرار إلى صراعات طويلة ومكلفة في المنطقة لكن هناك حالة واحدة وربما تتدخل فيها وهي منع إيران من امتلاك سلاح نووي.

تشير المجلة إلى أن منطقة الشرق الأوسط تنقسم الى ثلاثة كثل الأولى تجمع مصر والسعودية الإمارات والبحرين وكتل ثانية تدعم الإسلام السياسي وكتلة تحت النفوذ الإيراني ودول متداخلة في النفوذ مثل لبنان واليمن.