البنك الأهلي المتحد يطلق حملة «شهادة بريميوم الذهبية حتكسبك جوايز فورية»

أطلق البنك الأهلى المتحد حملة جديدة تحت شعار «شهادة بريميوم الذهبية حتكسبك جوايز فورية»، وذلك فى إطار حرص البنك على تقديم أرفع مستويات الخدمات المصرفية وإطلاق حملات تحفيزية يتواصل فيها مع عملائه بالقطاع المصرفى.

وقال البنك، فى بيان، إن الحملة تأتى فى إطار استهداف البنك مكافأة عملائه على ثقتهم واختيارهم للبنك كمؤسسة مصرفية يعتمدون عليها فى شتى احتياجاتهم المصرفية، كما يستهدف من خلال حملته الجديدة تعزيز ثقافة التوفير لدى عملائه القائمين والمستهدفين.

من جانبها، أفادت هالة صادق، الرئيس التنفيذى وعضو مجلس الإدارة للبنك الأهلى المتحد - مصر، باستمرار البنك بالتواصل الدائم مع العملاء عبر تقديم أفضل الخدمات المصرفية وأكثرها تميزاً، والتى تتناسب مع توجّهات العملاء وثقتهم فى البنك الأهلى المتحد كمؤسسة مصرفية قادرة على تقديم مزيد من الحملات التحفيزية بغرض تشجيع الادخار وتعزيز ثقافة التوفير. وأضافت أن حملة «شهادة بريميوم الذهبية حتكسبك جوايز فورية» تأتى تأكيداً للجهود المستمرة من جانب البنك، للتواصل مع العملاء ومكافأتهم على شراء شهادات الادخار وفتح حسابات بالبنك، كما تُشجّع الحملة على استقطاب عملاء جدد.

وتقوم الحملة الجديدة على إهداء عملاء البنك الحاليين والجدد جوائز فورية عند شراء شهادة بريميوم الذهبية، والتى تمنح عائداً سنوياً يصل إلى 10% وتُقدم للأفراد فقط وبالعملة المحلية «الجنيه»، مع مراعاة الاحتفاظ بالشهادة لمدة 3 سنوات متتالية، والعرض يسرى على المبالغ الجديدة فقط خلال تاريخ العرض.

الجدير بالذكر أن البنك الأهلى المتحد يعمل على تطبيق المفهوم المتكامل للشمول المالى، سعياً منه لجذب شريحة من الأفراد غير المتعاملين مع البنوك تحت مظلة الجهاز المصرفى، وتدعيم ثقافة الادخار لدى فئات المجتمع غير المتعاملة مع البنوك، كما يحرص البنك الأهلى المتحد على إصدار باقة متنوعة من الأوعية الادخارية وبطاقات الائتمان التى تلبى جميع احتياجات فئات العملاء المختلفة سواء الحاليين أو المرتقبين.