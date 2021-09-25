«التجاري الدولي» ينضم لأعضاء لجنة بالأمم المتحدة لخفض انبعاثات الكربون إلى الصفر

كشف البنك التجارى الدولى - مصر «CIB» عن اختياره ليمثل أفريقيا كأحد أعضاء اللجنة التنسيقية بالتحالف المصرفى لخفض صافى انبعاثات الكربون إلى الصفر التابع للأمم المتحدة. وقال البنك فى بيان، إن اللجنة الجديدة تتكون من 12 عضواً مسئولاً عن اتخاذ القرارات ووضع الاستراتيجيات، وتوجيه العمل الفنى والجماعى لتحقيق أهداف التحالف المتمثلة فى مواءمة محافظ التمويل والاستثمار مع جهود خفض انبعاثات الكربون بحلول عام 2050.

ويشارك حسين أباظة، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك التجارى الدولى فى اللجنة، على المستوى الرئاسى، بينما تمثل الدكتورة داليا عبدالقادر، رئيس قطاع التمويل المستدام، البنك على المستوى التنفيذى.

ويختص أعضاء اللجنة المفوضون على المستوى الرئاسى بضمان دمج استراتيجيات الاستدامة فى خطط وسياسات المؤسسات، بينما يجتمع أعضاء اللجنة المفوضون على المستوى التنفيذى لمناقشة الجوانب العملية لتفعيل الأهداف المقرّرة. وأوضح البنك أن مهام اللجنة الجديدة تتمثل فى تعزيز أهداف التحالف عبر مواءمة محافظ التمويل والاستثمار الخاصة بالبنوك الأعضاء مع جهود خفض انبعاثات الكربون بحلول عام 2050. وستكون اللجنة مسئولة عن تفعيل إطار المساءلة فى التحالف، حيث تم تشكيلها للاستفادة من الخبرات المتنوعة للأعضاء وإصدار القرارات بإجماع الآراء، إلى جانب ضمان تطبيق أفضل الممارسات فى المؤسسات المصرفية حول العالم، حسب البيان.

وقال حسين أباظة إن تغيّر المناخ من أهم أسس استراتيجية التمويل المستدام للبنك التجارى الدولى ويسرنا أن نتعاون مع البنوك الدولية فى تأسيس التحالف المصرفى لخفض صافى انبعاثات الكربون إلى الصفر. نتطلع إلى أن نصبح عاملاً فعّالاً للتغيير الإيجابى فى مصر وأفريقيا، وأن تتضافر جهودنا مع جهود البنوك الأخرى للتخفيف من تأثير تغيّر المناخ.

وقالت داليا عبدالقادر إن انضمام البنك للجنة الحوكمة الجديدة يُعد بمثابة إنجاز آخر فى مسيرة CIB فى مجال الاستدامة، نظراً لأهمية الأهداف التى يسعى التحالف إلى تحقيقها على المستويين القطرى والدولى، واعترافه بالدور الفعّال للبنوك فى دعم التحول العالمى نحو اقتصاد خالٍ من الانبعاثات الكربونية، وهو تحدٍّ يستدعى تضافر جهود المؤسسات المالية والعملاء.

وباعتباره أحد الأعضاء المؤسسين لهذا التحالف، تم اختيار CIB لينضم لمجموعة من البنوك الأعضاء التى تتبنى نماذج مختلفة للأعمال من مختلف دول العالم، وهى مجموعة مكونة من 12 عضواً وهى: Amalgamated Bank، وBank of America، وBanorte، وBBVA، وCIB، وCiti، وHSBC، وKB Financial Group Inc، وLa Banque Postale، وMorgan Stanley، وMUFG، وStandard Chartered.

وتم إطلاق التحالف فى أبريل 2021، ومنذ ذلك الحين، زاد عدد أعضائه من 43 بنكاً مؤسّساً إلى 53 عضواً من 27 دولة، بإجمالى أصول تبلغ 37 تريليون دولار أمريكى، وهو ما يمثل ربع الأصول المصرفية حول العالم تقريباً.