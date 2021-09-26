مصر تستضيف مهرجان التذوق بـ «البارون».. الأول من نوعه في الشرق الأوسط

شهد قصر البارون امبان بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة، أمس السبت، احتفالية أقامتها مجلة «نص الدنيا»، بحضور ممثلي سفارات 17 دولة عربية وأوروبية وآسيوية، وتعد الاحتفالية هي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، حيث حمل المهرجان عنوان «جوتيه» وتعني «التذوق» باللغة الفرنسية.

مهرجان التذوق الأول في الشرق الأوسط

وبدأت فعاليات المهرجان في تمام السابعة مساء أمس، بحضور الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، ونيڤين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وكرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، ومروة الطوبجي، رئيس مجلة نص الدنيا، وذلك خلال إقامة مهرجان التذوق الأول في الشرق الأوسط، تحت شعار «عالم واحد.. ثقافات متعددة»، برعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

المهرجان جاء تطبيقاً لدعم الانفتاح الثقافي والفكري في مصر

واستهل المنظمون الفعاليات بعزف النشيد الوطني المصري، وألقى مقدم الحفل كلمة افتتاحية وجه من خلالها الشكر لرعاة المهرجان، وألقت وزيرة التجارة والصناعة كلمة عبرت من خلالها عن امتنانها لاستضافة مصر للمهرجان الأول من نوعه في الشرق الأوسط، ووجهت الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرةً إلى أنّ قرار إقامة المهرجان في مصر هو تطبيق عملي لدعوة وجهود رئيس الجمهورية لدعم الانفتاح الثقافي والفكري على أرض مصر.

فيلم وثائقي وتعرف على الثقافات وتكريم الدول المشاركة

وتم عرض خلال المهرجان على شاشات ضخمة علقت في الساحة الخارجية للقصر فيلم وثائقي، أصدرته مجلة «نص الدنيا»، تحت عنوان «الجمهورية الجديدة رؤية زعيم وإرادة شعب»، وألقى الفيلم الضوء على جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي في النهوض بمصر، وجعلها قبلة للسياح والزائرين من جميع أنحاء العالم، تلا ذلك عزف أغاني وطنية للدول الـ 17 المشاركة في المهرجان والتي ارتدى فيها الأشخاص زيهم الوطني التقليدي، كما تم تقديم أصناف من الطعام والحلويات والمشروبات للدول العربية والأوروبية والآسيوية، على سبيل التعرف على الثقافات المختلفة، وشهد الاحتفال تكريم ممثلي سفارات الدول الحاضرة في قصر البارون بتقديم الدروع التذكارية لهم.