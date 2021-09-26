مخرج أبو العروسة: علاقتي بالمسلسل انتهت بنجاح الجزء الأول والثاني

أعلن المخرج كمال منصور، عدم مشاركته في الجزء الثالث من مسلسل أبو العروسة، الذي أعلن الفنان سيد رجب، عنه منذ ساعات قليلة.

وكتب كمال منصور منشورًا، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلا: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى كل أصدقائي وزملائي وجمهوري العزيز، أحيطكم علمًا بأنه إذا كان هناك جزء ثالث من مسلسل أبو العروسة، فإنه لن يكون من إخراجي، حيث إن علاقتي بالمسلسل قد انتهت بانتهاء الجزء الأول والثاني فقط».

وأضاف: «بنجاحهم الجماهيري الذى شهده العمل، بجزئيه فى الوطن العربي، ولا علاقة لي بأي أجزاء آخرى، واتمنى لكل فريق العمل التوفيق والنجاح، في حالة وجود جزء ثالث، وقد أردت التوضيح فقط، لكثرة المكالمات والرسائل، التي وصلتني تبارك على بدء التحضير».

واختتم: «لا أعرف مصدر هذه الشائعة حتى الآن، دمتم بخير إلى أن ألقاكم بعمل آخر، على نفس المستوى والنجاح يليق بعقولكم الراقية وقلوبكم البيضاء».

مسلسل أبو العروسة

ولاقي مسلسل أبو العروسة في جزئيه الأول والثاني نجاحا جماهيريا كبيرا، ونسبة مشاهدات عالية وقت عرضهما.

مسلسل أبو العروسة الجزء الأول والثاني، من بطولة سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، خالد كمال، ميدو عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، رانيا فريد شوقي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي، وهو من تأليف هاني كمال، وإخراج كمال منصور.