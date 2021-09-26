5 محطات في حياة ثريا حلمي بذكرى ميلادها.. نافست إسماعيل ياسين وشكوكو

لمع اسم الفنانة ثريا حلمي في عالم المولونوج، ورافقت كبار النجوم في رحلتها الفنية، ومن أشهرهم إسماعيل ياسين، ومحمود شوكوكو، وكانت أول سيدة تقوم بشخصية «المسحراتي» في تاريخ الفن المصري.

وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن»، أبرز المحطات في حياة الفنانة ثريا حلمي، في ذكرى ميلادها الـ98.

نشأة ثريا حلمي

1- ولدت «الطفلة المعجزة»، زكية علي محجوب في 26 سبتمبر 1923، والتي لقبت نفسها بـ«ثريا حلمي»، وبدأت في تحقيق رغبتها بتقديم الأغاني منذ أن كان عمرها لا يتجاوز 8 سنوات.

2- نشأت في عائلة فنية، حيث كانت شقيقتها مطربة فكانت تذهب إلى المسرح، وتصعد على خشبته بين الفصول وتقدم وصلات غنائية، ومن هنا كانت بداياتها في عالم المونولوج.

ثريا حلمي أول سيدة تنافس إسماعي ياسين وشوكوكو

3- تعد ثريا حلمي أول سيدة تنافس إسماعيل ياسين، وشوكوكو، على عرش المونولوج، خاصة بعد استحواذها على اعجاب الجماهير، بخفة دمها، وصوتها المميز، حيث قدمت ما يقرب من 300 مونولوج، واستمرت في ادائه من عام 1944 حتى عام 1966.

تجربة ثريا حلمي في مجال السينما

4- خاضت ثريا حلمي تجربة السينما من خلال تقديمها لأول فيلم لها «حياة الظلام»، الذي عرض في عام 1940، مع ميمي شكيب، ومحسن سرحان، وفردوس محمد، وعلية الخشبية، وكان العمل من اخراج وتأليف أحمد بدرخان، لتتوالى بعد ذلك أعمالها السينمائية.

ثنائية ثريا حلمي وإسماعيل ياسين

5- كونت مع الفنان إسماعيل ياسين ثنائياً فنياً عظيماً، وتشاركا معاً في العديد من البطولات أبرزها: «إسماعيل يس في بيت الاشباح»، عام 1951، من إخراج وتأليف فطين عبد الوهاب، و«حلال عليك»، عام 1952، إخراج عيسى كرامة، وتأليف جمال حمدي.

ثريا حلمي أول «مسحراتية»

5- تعتبر ثريا حلمي أول «مسحراتية»، في تاريخ الفن المصري، حيث أمسكت طبلتها وعصاها لكي توقظ كل نائم ينتوي الصيام، في مونولوج فني غنائي عن أصحاب الأخلاق الكريمة الذين يساعدون الآخرين.